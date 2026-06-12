Грузовые и пассажирские рейсы разделили по времени в аэропорту Астаны

Это позволит обеспечить бесперебойную работу аэропорта, своевременно обслуживать воздушные суда и обеспечить безопасность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Разделение грузового и пассажирского трафика по времени позволит обеспечить бесперебойную работу аэропорта, своевременное обслуживание воздушных судов и сохранение высокого уровня безопасности полетов. Состояние взлётно-посадочной полосы находится под постоянным контролем специалистов. На регулярной основе проводятся её инструментальные обследования, плановые ремонтные работы и комплекс мероприятий, направленных на поддержание эксплуатационной надёжности и безопасности. Кроме того, ежегодно Авиационная администрация Казахстана проводит проверку соблюдения и поддержания сертификационных требований к аэродромной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Все решения по увеличению количества грузовых рейсов принимаются только после оценки технических возможностей аэродрома и соответствующих служб, что позволяет обеспечивать приём и обслуживание широкофюзеляжных грузовых воздушных судов, отметили в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время здесь продолжаются плановые работы по ремонту перрона и рулёжных дорожек. Они не оказывают влияния на регулярность полетов. Аэродром работает в штатном режиме.

Напомним, что масштабные ремонтные работы проводились в период с 15 апреля по 31 мая 2026 года. Взлетно-посадочная полоса ежедневно закрывалась с 10:00 до 18:00, в связи с чем часть рейсов временно была перенесена на утренние и вечерние часы.