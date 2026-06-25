Казахстанские врачи помогают пациентам в Афганистане

Они продолжают работу в рамках гуманитарной медицинской миссии в Афганистане

Фото: Минздрав

Группа казахстанских врачей продолжает работу в Афганистане, оказывая практическую медицинскую помощь населению и передавая опыт местным специалистам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В состав многопрофильной медицинской миссии вошли ведущие специалисты страны в области травматологии, ортопедии, кардиологии, педиатрии, хирургии, урологии, пульмонологии и эпидемиологии.

Руководителем медицинской группы назначен заместитель директора Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова Серик Балгазаров. Вместе с ним в миссии принимают участие травматологи-ортопеды Руслан Абилов, Алексей Долгов и Нурлан Авганов, врач-гигиенист-эпидемиолог Газиз Надуев, кардиолог Ерик Отарбаев, педиатр-пульмонолог Абылай Арыстаналиев, детский хирург-эндоскопист Нышанбек Шиланбаев, уролог Рустам Салимов и хирург Серик Нуртазин.

Работа казахстанских специалистов организована на базе одного из медицинских учреждений Афганистана. Помимо консультативной помощи населению, врачи проводят совместные обходы с афганскими коллегами, участвуют в консилиумах, разбирают сложные клинические случаи и определяют дальнейшую тактику лечения пациентов.

Особое внимание уделяется пациентам с тяжелыми последствиями травм и врожденными деформациями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно травматологи-ортопеды консультируют до 40 пациентов, отбирая наиболее сложные случаи для хирургического лечения. Каждый день казахстанские специалисты выполняют от трех до четырех реконструктивно-восстановительных операций, позволяющих пациентам восстановить утраченные функции и значительно улучшить качество жизни.

В рамках Дней казахстанской медицины в Афганистане отечественные травматологи-ортопеды также передали афганской стороне комплекты аппарата Илизарова — уникальной системы, широко применяемой для лечения сложных переломов, коррекции деформаций конечностей и замещения костных дефектов. Передача оборудования позволит расширить возможности местных специалистов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и станет дополнительным вкладом Казахстана в развитие международного гуманитарного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Следует отметить, что казахстанские врачи уже не впервые оказывают помощь населению Афганистана. После разрушительного землетрясения в ноябре прошлого года в страну была направлена медицинская группа из Казахстана. Тогда за десять дней отечественные специалисты провели 44 операции и оказали медицинскую помощь более чем 100 пациентам.