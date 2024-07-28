Гусман Кыргызбаев завоевал «бронзу» Олимпиады в Париже

Олимпиада
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Казахстанский дзюдоист после вчерашнего триумфа Елдоса Сметова принес вторую медаль в копилку сборной на олимпийском турнире по дзюдо, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

В весовой категории до 66 кг Гусман Кыргызбаев в поединке за бронзовую медаль одолел серба Страхинью Бунчича.

«Казахстанские спортсмены не перестают радовать и демонстрировать свое мастерство, чемпионский характер и усиленную подготовку. Искренне рад за сборную Казахстана и поздравляю нашего дзюдоиста Кыргызбаева с почетным третьим местом! Страна гордится вами, уверен, успешное начало Олимпийских игр зададут правильный олимпийский тон другим спортсменам, которым предстоит защитить страну на мировой арене. Благодаря вашему мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана», - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

#олимпиада #дзюдо #бронза #Париж

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