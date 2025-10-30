Гвардеец - чемпион мира по самбо

Спорт,Служу отечеству!
14
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе Бухара (Республика Узбекистан) состоялся чемпионат мира по самбо среди мастеров. На это масштабное соревнование съехались сильнейшие спортсмены со всего мира, чтобы побороться за звание чемпиона на ковре, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В этом международном турнире честь Казахстана с достоинством защитил военнослужащий воинской части 6505 Регионального командования «Орталық» — рядовой Ержан Конуров, занявший 1-е место в весовой категории до 64 килограммов.

В ходе соревнований Ержан Конуров продемонстрировал высокий уровень спортивной подготовки и силу характера, одержав уверенные победы над всеми соперниками. Его настойчивость, воля к победе и выработанная в армии дисциплина сыграли важную роль на пути к успеху.

Эта победа — не только личное достижение спортсмена, но и повод для гордости всей Национальной гвардии. Успех Ержана Конурова укрепил авторитет Казахстана на международной спортивной арене и стал достойным примером для молодых военнослужащих.

Стоит отметить, что рядовой Ержан Конуров занимается спортом с детства. Он уже неоднократно становился призёром республиканских и международных соревнований, проявляя стабильное мастерство и высокую выносливость.

