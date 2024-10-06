Гвардейцы голосуют одними из первых

Сегодня в нашей стране проходит республиканский референдум касательно строительства атомной электростанции. Военнослужащие Национальной гвардии не остались в стороне от этого важного политического события, связанного с будущим государства. Они одними из первых в стране приступили к голосованию

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Первыми свой выбор на референдуме по строительству АЭС сделали военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. Участки по референдуму открылись в 06:00. Это связано с особым распорядком работы и службы на данных участках.

Так, в воинских частях 5573 и 6505 участие в референдуме приняли около 2000 военнослужащих. На участке были созданы все условия для голосования и свободного выбора избирателей.

Первым проголосовал заместитель Министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.

Стоит отметить, что именинникам и первым проголосовавшим были вручены памятные подарки.

К слову, с 07:00 утра военнослужащие Национальной гвардии будут задействованы в обеспечении общественной безопасности в городах Казахстана.