Гвардейцы помогли ребенку

В ходе несения службы военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК оказали помощь больному ребенку
8 сентября военнослужащим, обеспечивающим общественный порядок и безопасность Астаны, было передано оперативное сообщение о пропаже юноши, болеющего ДЦП и потерей памяти.
После чего рядовой Бахыткельды Абляз заметил на маршруте патрулирования подростка в возрасте около 17 лет, подходящего по ориентировке, указанной в оперативной информации. Подросток был обнаружен плачущим на перекрестке улиц Бухар Жырау-Туран.
Затем гвардеец немедленно докладывает об этом по рации старшему по войсковым нарядам капитану Сабыржану Салимову. Вскоре заблудившийся ребенок благополучно воссоединился с матерью.
В свою очередь, мать ребенка поблагодарила военнослужащих Национальной гвардии за бдительное несение службы по охране общественного порядка и обеспечении безопасности.