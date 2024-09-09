Гвардейцы помогли ребенку

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В ходе несения службы военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК оказали помощь больному ребенку

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

8 сентября военнослужащим, обеспечивающим общественный порядок и безопасность Астаны, было передано оперативное сообщение о пропаже юноши, болеющего ДЦП и потерей памяти.

После чего рядовой Бахыткельды Абляз заметил на маршруте патрулирования подростка в возрасте около 17 лет, подходящего по ориентировке, указанной в оперативной информации. Подросток был обнаружен плачущим на перекрестке улиц Бухар Жырау-Туран.

Затем гвардеец немедленно докладывает об этом по рации старшему по войсковым нарядам капитану Сабыржану Салимову. Вскоре заблудившийся ребенок благополучно воссоединился с матерью.

В свою очередь, мать ребенка поблагодарила военнослужащих Национальной гвардии за бдительное несение службы по охране общественного порядка и обеспечении безопасности.  

#казахстан #Нацгвардия

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