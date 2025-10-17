В городе Актау состоялся Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвящённый памяти Турара Жолдыбаева. Этот традиционный турнир входит в официальный календарь Международной федерации дзюдо (IJF) и ежегодно собирает сильнейших спортсменов континента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В нынешнем году на татами вышли более 200 мастеров из Азербайджана, Беларуси, Гонконга, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а также сборной Международной федерации дзюдо. Состязания проходили по правилам IJF и включали распределение рейтинговых очков, влияющих на международный рейтинг спортсменов.

Военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан достойно представили страну и завоевали призовые места. Гвардеец Санжар Жабборов занял 3 место в весовой категории свыше 100 кг, его товарищ Бауыржан Нарбаев также стал бронзовым призёром в категории до 66 кг. Военнослужащий воинской части 5571 Адилет Ахметкали уверенно прошёл турнирную сетку и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг.

По итогам соревнований победители и призёры получили рейтинговые очки Международной федерации дзюдо: за первое место — 100, за второе — 70, за третье — 50 баллов.

Успешное выступление гвардейцев на международной арене стало ещё одним подтверждением высокого уровня спортивной подготовки военнослужащих Национальной гвардии МВД РК и их стремления достойно представлять Казахстан на крупнейших турнирах Азии.