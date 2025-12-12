В воинской части 3656 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан завершён очередной этап повышения профессионального мастерства лётного состава. В соответствии с Планом основных мероприятий Главного командования НГ РК на 2025 год были организованы и проведены учебно-методические сборы в ряде регионов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Занятия проходили на базах аэропортов городов Астана, Кокшетау, Атырау, Костанай и Актобе. Такая география позволила максимально полно отработать задачи в различных метеоусловиях и на различных типах аэродромов, что является важным элементом комплексной подготовки авиационных подразделений войск правопорядка.

В рамках сборов гвардейцы совершенствовали навыки выполнения полётов по маршрутам, отрабатывали взаимодействие экипажей, управление воздушными судами в сложных ситуациях и действия при возникновении нештатных вводных. Особое внимание уделялось соблюдению требований безопасности полётов и повышению уровня профессиональной выучки каждого военнослужащего.

Проведённые мероприятия позволили оценить уровень готовности лётчиков, выявить сильные стороны и определить направления дальнейшего совершенствования подготовки. По итогам сборов отмечено качественное выполнение учебных задач и высокий уровень ответственности личного состава.

Главное командование Национальной гвардии МВД РК подчёркивает, что развитие авиационной компоненты остаётся одним из ключевых направлений деятельности, а системная лётная подготовка является залогом успешного выполнения задач по обеспечению правопорядка и безопасности государства.