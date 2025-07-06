В столице прошёл необычный музыкальный перформанс — военные музыканты Национальной гвардии МВД РК выступили с концертом прямо на воде, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

Необычное шоу стало частью программы XI военно-музыкального фестиваля «Әскери керней», приуроченного ко Дню столицы.

На борту речного трамвая, курсирующего по реке, музыканты Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии исполнили известные патриотические марши, современные композиции и народные мелодии. Горожане и гости столицы, прогуливавшиеся по набережной, с интересом наблюдали за движущейся музыкальной платформой и аплодировали артистам.

"Такой формат выступления - это новый опыт и для музыкантов, и для зрителей. Мы хотели подарить жителям столицы яркие эмоции и впечатления, которые им надолго запомнятся", - рассказал дирижёр оркестра Торехан Жаудинов.

Выступление на реке стало одной из изюминок фестиваля и вызвало большой отклик в социальных сетях. Пользователи делились видео и фотографиями, отмечая креативность мероприятия войск правопорядка.

Напомним, фестиваль «Әскери керней» проводится ежегодно и направлен на развитие военно-музыкального искусства, укрепление культурных связей между силовыми структурами и обществом, а также на патриотическое воспитание молодёжи.

Кроме того, на сценических и открытых площадках парков «Ғашықтар», «Жерұйық» и «Жетысу» выступили Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр и Центральный ансамбль Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан, Центральный ансамбль Министерства обороны, а также Центральный ансамбль Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Стоит отметить, что праздничное мероприятие продолжится и 6 июля. Кульминацией фестиваля станет Гала-концерт на площади «Қазақ елі», который начнётся в 16:30.

В исполнении военных музыкантов прозвучат попурри известных композиции казахстанской и мировой эстрады, а также военные песни с дефиле Роты почетного караула Национальной гвардии МВД РК.