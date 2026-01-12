С 9 по 11 января 2026 года в городе Лучжоу (провинция Сычуань, Китай) прошёл 3-й Чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам (AMMA) среди взрослых, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Масштабное спортивное событие собрало 343 спортсмена из 21 страны Азии, которые соревновались в дисциплинах Traditional MMA и Modern MMA. Турнир стал отборочным этапом к предстоящим Азиатским играм.

По итогам третьего соревновательного дня успешное выступление показали спортсмены команды «BURKIT TEAM» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевого мастерства.

В весовой категории до 77 кг золотую медаль завоевал военнослужащий из Атырау Әділбек Қайрғали, уверенно пройдя все этапы соревнований.

В весовой категории до 96 кг чемпионом Азии стал военнослужащий из Алматы Абылай Шакирбеков, также поднявшийся на высшую ступень пьедестала почёта.

Бронзовую медаль в этой же весовой категории завоевал ещё один представитель из Алматы — военнослужащий Али Мұсақұлов, пополнив копилку сборной наградами.

Успешное выступление спортсменов Национальной гвардии на чемпионате Азии стало результатом системной подготовки, высокой дисциплины и стремления достойно представить Республику Казахстан на международной спортивной арене.