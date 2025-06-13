Гвардейцы завоевали призовые места на чемпионате РК по пляжному самбо

Армия,Спорт
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В Актау состоялся чемпионат Казахстана по пляжному самбо, в котором приняли участие 150 сильнейших спортсменов со всей страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Национальную гвардию МВД Республики Казахстан представили военнослужащие, показав отличные результаты в личном зачёте и завоевав четыре призовых места.

В весовой категории до 71 кг серебряную медаль завоевал рядовой Нурсултан Нурсейтов, представляющий воинскую часть 6654.

В категории до 88 кг второе место занял сержант Бекзат Алтынбаев из воинской части 5573.

Сразу два гвардейца показали высокий результат в категории свыше 100 кг: серебро завоевал военнослужащий воинской части 5573 рядовой Жандос Сейтенов, а золото – рядовой Болат Сапар из воинской части 5451, став сильнейшим в своей весовой категории.

Стоит отметить, что все призёры прошли отбор на участие в Кубке мира по пляжному самбо, который пройдёт в этом году в Сингапуре.

 

#чемпионат #гвардейцы #пляжное самбо

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