Хабиб Нурмагомедов покидает ММА

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил окончательно оставить индустрию ММА, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz .

Фото: Championat.com

По данным источника, это касается и тренерской карьеры, и всего остального, что связано с ММА. Речи о переходе в политику также не идет. Сейчас спортсмен находится дома в Дагестане.

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе.

24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.