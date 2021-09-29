В Нур-Султане в рамках Недели обрабатывающей промышленности состоялась конференция «Состояние и перспективы развития химической промышленности в Республике Казахстан», организованная АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» и Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Эксперты, представители промышленных предприя­тий, общественных организаций, государственных органов и инс­титутов развития обсудили основные проблемы развития отрасли.

Как отметил заместитель председателя Комитета индуст­риального развития МИИР РК Олжас Алибеков, химическая промышленность – один из стратегически важных сегментов экономики, и в прошлом году отечественные предприятия смогли показать хорошие результаты. Объем производства химпродукции в денежном выражении составил 469 млрд тенге (2019 год – 466,2 млрд тенге), а за 7 месяцев 2021 года – 294,2 млрд тенге (рост на 9,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом).

По словам спикера, предприятия отрасли работают не только на внутренний рынок – их продукция востребована и за рубежом. Основной ее объем направляется в Россию (18,1%), Китай (9,9%) и Узбекистан (6,9%).

В последние годы на отечест­венном химическом рынке увеличилась инвестиционная активность. Об этом свидетельствует рост инвестиций по итогам 2020 года на 84% (до 298,1 млрд тенге), а за 7 месяцев 2021-го – в 5,1 раза (до 315,6 млрд тенге). Как пояснил Олжас Алибеков, приток инвестиций связан в первую очередь со строительством первой стадии нефтегазохимического комплекса в Атырауской области.

Значительный импульс развитию химпрома дала реализация ГП ФИИР, стартовавшая в 2010 году. За этот период в отрасли завершено 83 индуст­риальных проекта на сумму 137,1 млрд тенге, создано около 5,5 тыс. рабочих мест.

О состоянии химической промышленности Казахстана и перс­пективных направлениях ее развития рассказал председатель правления ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности Kazhimprom» Олег Пак. Он напомнил, что Европейская комиссия 14 июля представила масштабную программу Fit for 55, которая нацелена на сокращение в странах Евросоюза выбросов парниковых газов к 2030-му на 55% в сравнении с 1990 годом и на достижение углеродной нейтральности континента к 2050-му. По данным компании Ernst&Young Global Limited, углеродный налог в Казахстане может появиться в 2023–2025 годах.

– Эти тенденции снизят экс­порт углеводородов и потребление угля, но данный факт положительно скажется на развитии химической промышленности Казахстана в случае принятия стратегии ускоренного ее развития, – сообщил Олег Пак.

В мире химическая промышленность, по его словам, наиболее диверсифицирована с точки зрения ассортимента товаров, отличается высокой производительностью труда, капитало- и наукоемкостью по сравнению с другими секторами экономики. Например, в Европе по объему выпуска и удельным инвестициям в инновации она превышает машиностроение, автомобилестроение, телекоммуникации, уступая лишь фармацевтике.

Однако, по его словам, в Казахстане импорт продукции химической и смежных отраслей с каждым годом растет на 15–20%.

Экспортируются в основном

сырье и продукция низкого передела, импортируется продукция с высокой добавленной стои­мостью – удобрения, полимеры, шины и покрышки пневматичес­кие резиновые, агрохимия, косметические средства, крас­ки, лаки.

Сегодня доля химической промышленности в ВВП Казахстана составляет 0,25%, тогда как в других странах она намного выше: в России – 2%, Азербайд­жане – 5%, Узбекистане – 1%, Корее – 1,6%, Китае – 8%, Германии – 10%. Между тем, как отметил Олег Пак, вклад химической промышленности в ВВП может вырасти до 2,5–3%.

Среди основных проблем, сдерживающих развитие отрасли, спикер назвал ограниченный доступ к сырью и отсутствие дос­тупа к ряду базовых химических продуктов (метанол, аммиак, этилен, пропилен, бензол и других). По его словам, решить их можно, откорректировав законодательство, организуя производства базовых продуктов за счет государственных средств на базе действующих СЭЗ и других имею­щихся площадок, предоставляя доступное финансирование.

Дискуссию о вызовах и перс­пективах развития отечественного химпрома продолжил глава ОЮЛ «Ассоциация химической промышленности «Казхимия» Толеген Молдахметов. По его словам, в отрасли действуют 835 предприятий, при этом 60% произведенной химической продукции приходится на пятерку крупнейших из них. Лишь 10 химических предприятий имеют полный производственный цикл – от добычи сырья до выпуска готовой продукции. У более чем 800 предприятий доля импорт­ного сырья в себестоимости сос­тавляет 40–90%.

Как отметил Толеген Молдахметов, для развития отрасли хорошей поддержкой стали бы разработка стратегического документа, проведение анализа рынка, стимулирование перехода химических предприятий на более экологичные процессы производства, а также налаживание производств базового сырья для нужд предприятий МСБ.

В ходе конференции институты развития презентовали меры поддержки проектов химической отрасли. О возмещении части затрат предприятий обрабатывающей отрасли, связанных с повышением производительнос­ти труда в рамках программы индустриализации, рассказал директор Центра развития и мониторинга инструментов поддержки «QazIndustry» МИИР РК Арстанбек Сагиев.

Он сообщил, что «QazIndustry» возмещает до 40% затрат, понесенных в связи с повышением компетенции предприятия, разработкой, экспертизой комп­лексного плана индустриально-инновационного проекта, связанных с совершенствованием технологических процессов и повышением эффективности организации производства.