Холода «подкрались незаметно»: жители Актау снова оказались без отопления и горячей воды

ЖКХ
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Ирина Гончарова

Заморозки в нашей стране, равно как и паводки, во всяком случае для местных властей и коммунальщиков, всегда наступают «внезапно» и «некстати». При этом за несколько месяцев до «дня икс» акиматы заверяют, что усиленно готовятся к отопительному сезону, выделяют необходимые средства. При этом обещают не повторять ошибки прошлых лет. Но, как водится, обе­щать не значит жениться.

фото из архива "КП" и автора

Октябрь, 14-е число. Утро этого дня актаусцы встретили с двумя градусами тепла на термометре. Температура воздуха на улице резко перескочила с бабьего лета на ветреную бесснежную зиму. Для жителей других регио­нов это может показаться необычным. Для местных же такая ситуация вполне себе привычна.

Жутких холодов с леденящими минусами в Прикаспии практически не бывает. Дневная температура воздуха даже зимой составляет +4 градуса. Такая «зима» в Актау приходит в октябре-ноябре и длится до апреля. Всегда. Из года в год. Однако почему-то местные власти об этом регулярно «забывают».

– Очень холодно и дома, и на работе. В школах вообще кошмар: помещения там огромные, но к отоплению не подключены... Вот многие уже болеют. Говорят, якобы «вирус гуляет». Ерунда это. Просто те же классы еще с начала октября нужно было отапливать, – высказала мнение горожанка Ксения Сулинова.

В этом году актаусцы ждали от коммунальщиков «чуда» как никогда ранее. Ведь весной чиновники во всеуслышание заявили о том, что в целях предотвращения порывов, низкого давления и прочих неприятностей в областном центре стартует масштабная реконструкция тепловых сетей. Продлится она три года, затронет поч­ти 90% всех магистральных труб и будет осуществляться в три этапа.

На первом из них, запланированном на лето 2024-го, коммунальщики должны были заменить 11,5 км самых проблемных участков теплотрасс. Таким образом, как обещали чиновники, уже в нынешнем году местные жители должны почувствовать разницу. И надо сказать, актаусцы ее точно почувствовали.

– С 1 мая отключили горячую воду. Сказали: потерпите. Дескать, сейчас мы все раскопаем, трубы заменим, быстренько зароем и будете себе плескаться в горячей ванне, а осенью наслаждаться хорошим отоплением. И что? «Раскопки» начались масштабные на всех центральных улицах Актау сразу в пяти местах и еще внутри микрорайонов в мае. А потом вся эта «кухня» внезапно замерла и бездействовала на протяжении почти четырех месяцев.

Спрашивается: а зачем нужно было так рано раскапывать, если у вас банально, как выяснилось, еще нет труб? Вот как нормальные люди проводят ремонт дома? Сначала добрый хозяин поедет в магазин, все закупит, вернется и только потом приступит к замене коммуникаций. И все. Дело одного-двух дней! Понимаю, в нашем случае масштабы посерьезнее – 11,5 км... Но! Просто все разрыть, вынуть трубы, а потом организовать трехмесячный простой?.. Разве это не издевательство над людьми?!

Естественно, летом никакой горячей воды граждане не увидели. Не было ее и в сентябре. До сих пор купаются в тазиках. У нас уже социальный статус в Актау делится не на тех, кто где работает и сколько зарабатывает, а на тех, у кого есть бойлер и всех остальных несчастных «неудачников», – рассказывает жительница Актау Гаухар Муканова.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона еще две недели назад утверждали: все монтажные работы завершены на 99%. Жители областного центра тогда понадеялись, что уже через несколько дней в их домах появится горячая вода, но нет!

– Мы ожидаем завершения монтажных работ по новым трубам. Однако, несмотря на это, трубы, на которых не проводились работы, уже заполнили водой. Гидравлические испытания трубопроводов планируется завершить 15 октября, – сообщил пару дней назад заместитель генерального директора по производству ТОО «МАЭК» Игорь Чернецкий.

По нашим данным, гид­равлические испытания на МАЭК действительно состоя­лись. Некоторые недочеты выявлены, и вроде энергокомбинат после пятимесячного отпуска готовится подавать отопление. Однако о горячей воде речь пока не идет. По информации источника, городские сети принимать ее не готовы.

Между тем в акимате сообщают о некоем стопроцентном завершении всех работ. Они с такой уверенностью каждый раз переносят сроки включения, что даже забываешь о том, что эта дата менялась уже четыре раза.

Более того, их «обещания» всегда носят размытый характер. Если в головах людей завершение работ означает, что завтра из крана пойдет горячая вода, а батареи будут горячими, то, когда наступит это «завтра», тот же спикер искренне удивится вопросу журналистов о нарушении обязательств, сказав нечто вроде эдакого: «Конечно, я сказал, что трубы готовы. Так и есть, я не врал. Но вы же знаете, после этого нужно...» И дальше пойдут в ход технические термины, в переводе на простой язык означающие: терпите, другого выхода у вас нет.

Дадут ли в ближайшие дни в Актау отопление – пока неизвестно. Как до сих пор непонятно, насколько качественной была проведенная реконструкция тепловой магистрали, ведь проверять «недочеты» придется уже в ходе отопительного сезона.

#Актау #вода #ЖКХ #отопление

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