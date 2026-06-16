Храбрая дочь казахского народа

Свет Победы
Лилия Мухитова

15 июня исполнился 101 год со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой – легендарного снайпера, чье имя навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны и стало символом мужест­ва, самоотверженности и любви к Родине.

фото с сайта МКИ

В прошлом году на государственном уровне широко отмечалось 100-летие со дня рож­дения Алии Молдагуловой. Выступая на церемонии открытия XI международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», посвященного этой дате, Глава государства отметил, что такие герои, как Алия Молдагулова и Маншук Маметова, являются примером беззаветного служения Родине для молодого поколения.

Алия Молдагулова родилась 15 июня 1925 года в селе Булак Актюбинской облас­ти, приводятся биографические данные на сайте Министерства культуры и информации. Несмотря на короткую жизнь, она совершила подвиг, который навсегда сохранится в памяти народа.

Боевой путь Алии начался в октябре 1943 года в составе 54-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. 14 января 1944-го при освобождении станции Насва в Псковской области от немецкой оккупации Алия совершила свой подвиг – под шквальным огнем шесть раз поднимала своих товарищей в бой. В роте, где офицеры были выведены из строя, Алия приняла на себя роль командира. Получив тяжелое ранение, она до последнего оставалась на поле сражения.

На момент гибели Алие Молдагуловой было всего 18 лет. После войны останки погибших были перезахоронены в братской могиле с воинскими почестями. По данным архивов, на ее боевом счету – 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. За проявленное мужество Алия Молдагулова посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза, награждена медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина.

Память о ее подвиге бережно сохраняется в Казахстане и за его пределами. Именем Алии Молдагуловой названы населенные пункты, улицы, проспекты, музеи, установлены памятники и мемориальные комп­лексы. В Актюбинской области работает областной мемориальный музей Героя Советского Союза, где представлены материалы, связанные с ее детством, учебой, фронтовыми страницами биографии. Музей ее памяти также открыт в поселке Алия Хобдинского района.

Особое место в сохранении памяти об Алие занимает Москва. В 1998 году имя героя было присвоено школе № 891. Кроме того, ее именем назван проспект, где находится здание снайперской школы, в которой училась Алия. В 2005 году, к 80-летию Молдагуловой, во дворе школы был установлен памятник.

Подвиг Алии Молдагуловой занимает особое место в исторической памяти народа. Ее образ отражен в книгах, песнях, фильмах, произведениях искусства и сценических постановках. Для новых поколений она остается примером стойкости, смелости и любви к Родине.

#101 год #Алия Молдагулова

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