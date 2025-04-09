Хранить будут в «облаке»

Литература,Культура
91
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина открыли центр, призванный дарить книгам жизнь в «цифре».

фото предоставлено библиотекой

Проект стартовал во Всемирный день книги как напоминание о важности сохранения мирового и национального литературного наследия. Как рассказали в Пушкинке, учреждение получило два мощных сканера CopiBook Open System, позволяющих быстро и в то же время аккуратно переводить книжный текст в электронный вид. Оборудование рассчитано на работу даже с самыми ветхими страницами – лишь бы сохранились строчки и изображения.

В первую очередь для оцифровки были отобраны редкие книги, исторические издания Абая и других казахских классиков, архивные газеты (до 1945 года), а также монографии и сборники по краеведению. Эти произведения в электронном формате будут доступны в базах «Краеведение» и «Біздің Абай ⁄ Наш Абай». Как пояснили специалисты, исследователи и просто любознательные читатели сегодня предпочитают брать литературу из «облака», а не копаться в «хронологической пыли» шкафов в архивах.

«Цифровой центр играет огромную роль в сохранении раритетов и фонда в целом, – отметили в Пушкинке. – Даже если какая-то книга оказалась потеряна, останется цифровая копия. Кроме того, современные технологии решают проблему доступности. Если имеется Интернет, ты – в библиотеке. Цифровизация – это не про замену книг, это про их долгую жизнь».

Новое оборудование уже привлекло внимание коллег из других библиотек в Усть-Каменогорске и районах. Как заверили в областном акимате, если «пилот» покажет хорошие результаты, такие сканеры поэтапно появятся во всех основных храмах книги.

Популярное

Все
Целый этаж сгорел в общежитии Астаны
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Впервые за 5 лет в Созакский район поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц
Подспорье для аграриев
Общественное участие и контроль – необходимость
Большая радость для детей и взрослых
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Система образования находится на важном этапе трансформации
Более 20 населенных пунктов в области Жетысу включат в карту газификации
Высокая оценка учителей и школьников
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Новые возможности для охотников и рыбаков
Пациенты будут получать лечение на месте
Видеть результат своего труда
Табунщик на селе – фигура ключевая
20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Китае
«Елорда жастары»: шанс обзавестись квартирой
Основатель братства архивистов
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
20 улиц в Шымкенте назовут в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской книги
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

В Петропавловске состоялись Дни казахстанского кино
Франкофонная весна проходит в семи городах страны
Международный фестиваль-конкурс молодых хореографов проходи…
Домбра говорит – сердце поет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]