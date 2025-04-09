В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина открыли центр, призванный дарить книгам жизнь в «цифре».

фото предоставлено библиотекой

Проект стартовал во Всемирный день книги как напоминание о важности сохранения мирового и национального литературного наследия. Как рассказали в Пушкинке, учреждение получило два мощных сканера CopiBook Open System, позволяющих быстро и в то же время аккуратно переводить книжный текст в электронный вид. Оборудование рассчитано на работу даже с самыми ветхими страницами – лишь бы сохранились строчки и изображения.

В первую очередь для оцифровки были отобраны редкие книги, исторические издания Абая и других казахских классиков, архивные газеты (до 1945 года), а также монографии и сборники по краеведению. Эти произведения в электронном формате будут доступны в базах «Краеведение» и «Біздің Абай ⁄ Наш Абай». Как пояснили специалисты, исследователи и просто любознательные читатели сегодня предпочитают брать литературу из «облака», а не копаться в «хронологической пыли» шкафов в архивах.

«Цифровой центр играет огромную роль в сохранении раритетов и фонда в целом, – отметили в Пушкинке. – Даже если какая-то книга оказалась потеряна, останется цифровая копия. Кроме того, современные технологии решают проблему доступности. Если имеется Интернет, ты – в библиотеке. Цифровизация – это не про замену книг, это про их долгую жизнь».

Новое оборудование уже привлекло внимание коллег из других библиотек в Усть-Каменогорске и районах. Как заверили в областном акимате, если «пилот» покажет хорошие результаты, такие сканеры поэтапно появятся во всех основных храмах книги.