Хроника авиапроисшествий с участием самолета Embraer E190

Происшествия,Гражданская авиация
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Венера Баталова
корреспондент

Вчера близ аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190AR Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс Баку - Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек

Фото: wikipedia.org

Потерпевший крушение в Актау самолет относится к семейству узкофюзеляжных пассажирских лайнеров средней дальности Embraer E-Jet. Самолет был разработан в 1990-х годах бразильским авиапроизводителем Embraer.

Базовой моделью является Embraer 170 (ERJ-170 или E170), первый полет которого состоялся 19 февраля 2002 года. Серийное производство началось в том же 2002 году. Первый коммерческий рейс E170 выполнил 17 марта 2004 года под флагом польской авиакомпании LOT по маршруту Варшава - Вена (Австрия). С того времени с самолетами этой модели произошло несколько авиационных происшествий в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz

  1. Авиакатастрофа в Ичуне (КНР) - 24 августа 2010 года.

Самолет авиакомпании Henan Airlines, выполнявший рейс VD8387 из Харбина в город Ичунь, потерпел крушение во время посадки в условиях плохой видимости в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Линьду Ичунь. По данным Управления гражданской авиации Китая, на борту самолета Е190 находились 96 пассажиров, в том числе пятеро детей, и пять членов экипажа. Выжили 53 человека.

  1. Авиакатастрофа в Бвабвате (Намибия) - 29 ноября 2013 года.

Авиалайнер Embraer ERJ 190-100IGW авиакомпании LAM Mozambique Airlines совершал плановый регулярный рейс TM470 по маршруту Мапуту - Луанда, но через 1 час и 50 минут после взлета рухнул на землю и полностью разрушился. Обломки самолета были обнаружены на следующий день (30 ноября) в национальном парке Бвабвата. Погибли все находившиеся на его борту 33 человека — 27 пассажиров и 6 членов экипажа.

  1. Авиакатастрофа в Виктории-де-Дуранго (Мексика) - 31 июля 2018 года.

Авиалайнер Embraer ERJ 190AR авиакомпании Aeroméxico Connect выполнял плановый внутренний рейс AM2431 по маршруту Виктория-де-Дуранго - Мехико, но через 6 секунд после взлета зацепил левым крылом взлетную полосу и рухнул на землю, от удара у него оторвались оба двигателя. Затем самолет проехал по земле 380 метров, разрушился и сгорел. Все находившиеся на его борту 103 человека (98 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 39 из них получили ранения.

  1. Инцидент над Лиссабоном (Португалия) - 11 ноября 2018 года.

Авиалайнер Embraer ERJ 190-100LR казахстанской авиакомпании Air Astana выполнял перегоночный рейс KC1388 по маршруту Алверка-ду-Рибатежу - Минск - Алматы, но через 6 минут после взлета пилоты столкнулись с серьезными проблемами с управлением. Через 1 час и 30 минут после взлета самолет совершил успешную аварийную посадку на авиабазе Бежа в одноименном городе. Из находившихся на его борту 6 человек (3 пилота и 3 пассажира) никто не погиб, но 1 пассажир получил ранения.

#Актау #самолет #авиакатастрофа

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