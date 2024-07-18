Художник – педагог – новатор Статьи 18 июля 2024 г. 5:30 388 Берикжан Альмухамбетов, заслуженный деятель науки и образования РАЕ Творчество Жанузака Мусапира стало значимым событием в нашей духовной жизни Пластическая и психологическая выразительность многих его портретов высокохудожественна и чрезвычайно убедительна. Честно говоря, если перед нами портрет незнакомого человека, то мы задумываемся в первую очередь не о его похожести или непохожести. Возможно, точное подобие изображения изображаемому лицу в портрете – не конечная цель истинного художника. Оно является необходимым условием художественной убедительности, формой воплощения идеи человека – идеи лица. Но в то же время, если портрет только верен своей натуре и этим исчерпывается вся его значимость, перед нами не реалистическое изображение, а натуралистическое. Произведения подлинного художника – всегда отражение его мироотношения. Художественное мироотношение Жанузака Мусапира выражается прежде всего через создание лица человека. Лицо – это и сам человек, и его индивидуальность. Мы говорим: значительное лицо, трагическое или комическое лицо, имея в виду черты не внешнего облика человека, но человека как личности. Разве при взгляде на портреты художника возникает хотя бы тень сомнения в том, что перед нами наши современники? А между тем ни одна деталь «не кричит» об этом. Современность истинного произведения искусства определяется не внешними приметами или приемами, а выявлением идеи эпохи, ее духа и смысла. В этом и заключается отличительная черта художника. Приверженцем классического реалистического искусства Жанузак Мусапир заявил себя открыто, мужественно, со страстью борца, уверенного в правоте избранного пути. Но его талант не просто использует возможности и достижения классического и современного реалистического искусства, он утверждает и проповедует реализм своим искусством, своим мастерством как высшую и истинную ценность, как идею именно современную. И проповедь эта не только убежденная, но, главное – художественно убедительная. Творческое становление – это не просто профессиональное возмужание, а еще и нравственное, духовное становление личности. Его путь как человека и художника в общем-то ничем не исключителен – скорее, типичен для его поколения. Но все дело в том, что и как выносит каждый человек из аналогичного в общих чертах жизненного опыта. Мусапир Жанузак Керимбекулы окончил Казахский педагогический институт им. Абая, художественно-графический факультет. Годы учебы до предела были отданы труду. Право на творчество, свобода художественного поиска... Художник как личность начинается не с вопроса о свободе творчества, обращенного к себе, а с вопроса о собственной ответственности перед искусством, перед людьми. Подлинный талант – всегда глас народа, родившего его, поэтому он всегда – национальное достояние. Лучшие полотна Жанузака Мусапира – плод не одного только мастерства, высокой техники изобразительности, но и живой, творящей, очеловечивающей мир мысли художника, мысли, воплощенной в образах реальных людей, наших современников, в образах родной земли. Да, конечно, не все равноценно и в творчестве самого художника. Среди портретов его современников – ученых и сельских жителей, деятелей культуры, писателей, простых тружеников – встречаются просто блестяще выполненные работы, не претендующие на большее. Ничего, что подвергало бы сомнению талант художника в таком признании, естественно, нет: о возможностях художника судят по его взлетам. У Жанузака Мусапира подлинно высокие взлеты, говорящие о его завидном таланте, даре большого художника, мыслящего истинно современно, масштабно, если хотите – о даре художника-философа. Он интересный пейзажист, подлинными удачами можно назвать и его натюрморты. Но по своей природе он, мне кажется, конечно, портретист. За серию портретов и другие творческие работы ему присуждено звание «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері». Действительно, художник выполнил задачу большой, общенациональной, государственной значимости: увековечил на своих полотнах живые черты наших современников, чьи имена стали легендарными уже при их жизни. Портреты деятелей культуры можно отнести к жанру официального, народного портрета. Этот жанр сложен, специфичен и доступен далеко не каждому. Это своеобразный памятник человеку, живая память о нем, призванная переходить от поколения к поколению. Помимо всего, художник мастерски строит композицию, умело передает фактуру предметов – блеск, шелковистую нежность или шероховатость, жесткость. Но при этом он далек от натуралистической иллюзорности. Натюрморты красивы и гармоничны по цвету. Для истинного художника нет ни запретных, ни сомнительных тем, подробностей, деталей. Потому что большой талант всегда несет в себе чувство меры, критерий высокого эстетического вкуса. Подлинный талант всегда художественно этичен. Истинный художник-реалист умеет выявить и представить в своем портрете наглядно, убедительно меру и форму единства внешнего и внутреннего в человеке, его телесности и духовности. В основе декоративной концепции жанровой картины лежит стремление к стилизации современного языка под нечто более архаическое. Речь идет, разумеется, не о возрождении идейной сущности давно ушедших в прошлое исторических стилей, а об использовании некоторых приемов, известных в истории искусства, из различных пластов художественного наследия Востока и Запада для обогащения ритмики, колорита, пространственной композиции современной картины. Картина «Путь от детства к мудрости» (2020 год, холст, масло) является свидетельством этому. Тематика картин декоративного направления охватывает широкий круг мотивов трудовой деятельности, отдыха, общественной и личной жизни людей. Но на первое место здесь, естественно, выдвигается тема народных праздников, особенно тех, что связаны с возрождением старинных, чуть театрализованных ритуалов, что требует колоритных костюмов, элементов архитектуры, экзотичных животных, флоры и фауны, украшений, помогающих усилить декоративное значение картины. Мы видим последовательное стремление переосмыслить в современной декоративной концепции некоторые традиции народного творчества. Художник, не ограничиваясь описанием жанровой сцены, будничного эпизода, подчеркивает торжественность, почти сказочную необычность, восходящую к поэтике народного эпоса, к духу фольклора. Это ощущается и в природе, и в образах людей, совершающих самое простое дело как священный ритуал. Выразительны величавые силуэты людей, верблюдов и лошадей, образующих плотную группу композиции. Цветовое напряжение и динамика природных форм оттеняют величавую статичность словно изваянной, монументальной группы фигур. Образное содержание полотен воспринимается как живописная поэма, в которой главный мотив – восхищение и утверждение красоты окружающей среды, родного края, национальной действительности, открывающей безграничные просторы для осуществления самых дерзких планов и замыслов. Жанузака Мусапира можно назвать певцом человеческого счастья. В своих произведениях он поэтически раскрывает светлый мир, труд и радости бытия казахов. Его картины, полные лиризма, ярко воплощают идеал казахов. В полотнах раскрыт не только дух народных традиций, но и то новое в психологии независимого, свободного человека, что рождалось на глазах, что так радовало художника и вызвало его горячее желание воплотить в жизненно ярких образах. Его картины привлекают красотой живописи и поэтическим мироощущением. В слитности человека с природой, в тонком чувстве красоты окружающего пейзажа заключена эпическая сила этих полотен, исполненных в лучших традициях казахской живописи. У Жанузака Мусапира есть все данные для большого и долгого полета его жизнеутверждающей мысли творца, гражданина, патриота. #искусство #творчество #Жанузак Мусапир