Художник – педагог – новатор

Пластическая и психологическая выразительность многих его портретов высокохудожественна и чрезвычайно убедительна. Честно говоря, если перед нами портрет незнакомого человека, то мы задумываемся в первую очередь не о его похожести или непохожес­ти. Возможно, точное подобие изображения изображаемому лицу в портрете – не конечная цель истинного художника. Оно является необходимым условием художественной убедительнос­ти, формой воплощения идеи человека – идеи лица. Но в то же время, если портрет только верен своей натуре и этим исчерпывается вся его значимость, перед нами не реалистическое изображение, а натуралистическое.

Произведения подлинного художника – всегда отражение его мироотношения. Художественное мироотношение Жанузака Мусапира выражается прежде всего через создание лица человека. Лицо – это и сам человек, и его индивидуальность. Мы говорим: значительное лицо, трагическое или комическое лицо, имея в виду черты не внешнего облика человека, но человека как личности. Разве при взгляде на портреты художника возникает хотя бы тень сомнения в том, что перед нами наши современники? А между тем ни одна деталь «не кричит» об этом. Современность истинного произведения искусства определяется не внешними приметами или приемами, а выявлением идеи эпохи, ее духа и смысла. В этом и заключается отличительная черта художника.

Приверженцем классического реалистического искусства Жанузак Мусапир заявил себя открыто, мужественно, со страстью борца, уверенного в правоте избранного пути. Но его талант не просто использует возможности и достижения классического и современного реалистического искусства, он утверждает и проповедует реа­лизм своим искусством, своим мастерством как высшую и истинную ценность, как идею именно современную. И проповедь эта не только убежденная, но, главное – художественно убедительная.

Творческое становление – это не просто профессиональное возмужание, а еще и нравственное, духовное становление личности. Его путь как человека и художника в общем-то ничем не исключителен – скорее, типичен для его поколения. Но все дело в том, что и как выносит каждый человек из аналогичного в общих чертах жизненного опыта.

Мусапир Жанузак Керимбек­улы окончил Казахский педагогический институт им. Абая, художественно-графический факультет. Годы учебы до предела были отданы труду. Право на творчество, свобода художест­венного поиска... Художник как личность начинается не с вопроса о свободе творчества, обращенного к себе, а с вопроса о собственной ответственности перед искусством, перед людьми. Подлинный талант – всегда глас народа, родившего его, поэтому он всегда – национальное достояние.

Лучшие полотна Жанузака Мусапира – плод не одного только мастерства, высокой техники изобразительности, но и живой, творящей, очеловечивающей мир мысли художника, мысли, воплощенной в образах реальных людей, наших современников, в образах родной земли. Да, конечно, не все равноценно и в творчестве самого художника. Среди портретов его современников – ученых и сельских жителей, деятелей культуры, писателей, простых тружеников – встречаются просто блестяще выполненные работы, не претендую­щие на большее. Ничего, что подвергало бы сомнению талант художника в таком признании, естественно, нет: о возможностях художника судят по его взлетам.

У Жанузака Мусапира подлинно высокие взлеты, говорящие о его завидном таланте, даре большого художника, мыслящего истинно современно, масштабно, если хотите – о даре художника-философа. Он интересный пейзажист, подлинными удачами можно назвать и его натюрморты. Но по своей природе он, мне кажется, конечно, портретист.

За серию портретов и другие творческие работы ему присуж­дено звание «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері». Действительно, художник выполнил задачу большой, общенациональной, государственной значимости: увековечил на своих полотнах живые черты наших современников, чьи имена стали легендарными уже при их жизни.

Портреты деятелей культуры можно отнести к жанру официального, народного портрета. Этот жанр сложен, специфичен и доступен далеко не каждому. Это своеобразный памятник человеку, живая память о нем, призванная переходить от поколения к поколению. Помимо всего, художник мастерски строит композицию, умело передает фактуру предметов – блеск, шелковистую нежность или шероховатость, жесткость. Но при этом он далек от натуралистической иллюзорности. Натюрморты красивы и гармоничны по цвету.

Для истинного художника нет ни запретных, ни сомнительных тем, подробностей, деталей. Потому что большой талант всегда несет в себе чувство меры, критерий высокого эстетического вкуса. Подлинный талант всегда художественно этичен. Истинный художник-реалист умеет выявить и представить в своем портрете наглядно, убедительно меру и форму единства внешнего и внутреннего в человеке, его телесности и духовности.

В основе декоративной концепции жанровой картины лежит стремление к стилизации современного языка под нечто более архаическое. Речь идет, разумеется, не о возрождении идейной сущности давно ушедших в прошлое исторических стилей, а об использовании некоторых приемов, известных в истории искусства, из различных пластов художественного наследия Востока и Запада для обогащения ритмики, колорита, пространственной композиции современной картины. Картина «Путь от детства к мудрости» (2020 год, холст, масло) является свидетельством этому.

Тематика картин декоративного направления охватывает широкий круг мотивов трудовой деятельности, отдыха, общественной и личной жизни людей. Но на первое место здесь, естест­венно, выдвигается тема народных праздников, особенно тех, что связаны с возрождением старинных, чуть театрализованных ритуалов, что требует колоритных костюмов, элементов архитектуры, экзотичных животных, флоры и фауны, украшений, помогаю­щих усилить декоративное значение картины. Мы видим последовательное стремление переосмыслить в современной декоративной концепции некоторые традиции народного творчества.

Художник, не ограничиваясь описанием жанровой сцены, будничного эпизода, подчеркивает торжественность, почти сказочную необычность, восходящую к поэтике народного эпоса, к духу фольклора. Это ощущается и в природе, и в образах людей, совершающих самое простое дело как священный ритуал. Выразительны величавые силуэты людей, верблюдов и лошадей, образующих плотную группу композиции. Цветовое напряжение и динамика природных форм оттеняют величавую статичность словно изваянной, монументальной группы фигур.

Образное содержание полотен воспринимается как живопис­ная поэма, в которой главный мотив – восхищение и утверждение красоты окружающей среды, родного края, национальной действительности, открывающей безграничные просторы для осуществления самых дерзких планов и замыслов.

Жанузака Мусапира можно назвать певцом человеческого счастья. В своих произведениях он поэтически раскрывает светлый мир, труд и радости бытия казахов. Его картины, полные лиризма, ярко воплощают идеал казахов. В полотнах раскрыт не только дух народных традиций, но и то новое в психологии независимого, свободного человека, что рождалось на глазах, что так радовало художника и вызвало его горячее желание воплотить в жизненно ярких образах. Его картины привлекают красотой живописи и поэтическим мироощущением. В слитности человека с природой, в тонком чувстве красоты окружающего пейзажа заключена эпическая сила этих полотен, исполненных в лучших традициях казахской живописи.

У Жанузака Мусапира есть все данные для большого и долгого полета его жизнеутверждающей мысли творца, гражданина, патриота.