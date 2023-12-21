Художники рисуют мир

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Флора Левина, Семей

Музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых уже не первый год проводит выставку местных художников.

фото автора

Это традиционный проект, дающий возможность авторам представить зрителям свои работы и творческие находки. Тридцать два участника выс­тавляют графику, живопись, скульптуру. Здесь есть пейзажи, портреты, натюрморты, иллюстрации, тематические композиции.

Так, художник Аманбек Бейсембаев, чья работа признана лучшей, обратился к теме Абая: он показал поэта в окружении молодежи, стремящейся к знаниям.

На выставке много пейзажей: берег Иртыша, сосновый бор, остров, живописная окраина Семея находят отклик в сердцах многих мастеров. Выполненные цветными карандашами городские пейзажи Руслана Шакабаева, акварели Ольги Неудачиной очаровывают зрителя тихой и мягкой атмосферой старины. А Алина Малякова пригласила посетителей в мир сказок и мифов.

Каждую работу по достоинству оценило строгое жюри.

– В творчестве художника Андрея Белякина большое место занимают плас­тичные, тонкие скульптурные образы. Выполненные из дерева в абстрактном стиле композиции притягивают взгляды и наводят на размышления. Многие работы Виктора Шмидта решены в обобщающе-символичес­ком плане, однако в этом году художник представил портреты и пейзажи в тради­ционном реалистическом стиле. Интересно творчество Талгата Татиева, которого привлекают цвет и динамика, работы его оригинальны по фактуре, – рассказала сотрудница Музея им. семьи Невзоровых Ильвира Халитова.

По словам организаторов, такие выставки позволяют лучше узнать творчество местных художников, показать их эстетические пристрастия и достижения.

#выставка #музей #искусство #творчество #художники

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