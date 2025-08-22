Сегодня Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай принял участие в работе международного Human Capital forum, который состоялся в г. Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

Форум собрал ведущих специалистов в области HR и бизнес-лидеров со всего Казахстана. По приглашению казахстанской стороны участие в нем также приняли представители государственных органов Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана, где обсуждены аспекты управления персоналом на государственной службе в условиях глобальной цифровизации и внедрения инноваций.

Обращаясь к участникам мероприятия, Дархан Жазықбай отметил важность укрепления партнёрства между HR-службами частных и государственных структур, особенно в контексте поручений Главы государства по поводу более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора.

«В этой связи мы законодательно убрали барьер в виде обязательного стажа на государственной службе для высококвалифицированных специалистов из частных структур, руководствуясь принципом меритократии» - подчеркнул Председатель Агентства.

По его словам, в настоящее время благодаря этому механизму согласовано 806 назначений на высшие должности корпуса «Б»: профессионалы из частного сектора заняли позиции директоров департаментов и начальников управлений в центральных и местных исполнительных органах.

Также внедрен институт контрактных служащих, в рамках которых уже 30 отраслевых экспертов работают над приоритетными государственными проектами.

«Такого рода синергия задаёт новое качество государственной службы» - сказал Дархан Жазықбай.

Согласно поручению Главы государства, формирование сервисной и человекоцентричной модели госуправления является одной из первостепенных задач государственного аппарата.

«HR-службы госорганов и частных структур объединяет общая задача, которая заключается в развитии человеческого капитала, обеспечении устойчивости персонала, создании благоприятных условий для самореализации сотрудников. Кто умеет работать с людьми – тот создаёт будущее. Именно люди – их знания, профессионализм, инициативность, честность, ответственность – являются главным стратегическим ресурсом Казахстана. На этом постулате базируется новая HR политика Главы государства», - подчеркнул председатель Агентства.

Председатель Агентства также рассказал участникам форума о масштабном HR-проекте Казахстана – Президентском молодежном кадровом резерве, который реализуется по инициативе Президента и является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи.

За время реализации проекта в резерв принято 400 человек, свыше 80% из них уже назначены на руководящие должности среднего и высшего звена в различных отраслях.

Наряду с этим, Дархан Жазықбай поделился информацией о работе порталов «E-Qyzmet» и «Единая кадровая система». Данные информационные системы обеспечивают прозрачность в вопросах отбора на госслужбу и помогают выявлять аффилированность и конфликты интересов в той или иной организации, а также исключают влияние человеческого фактора на выбор кандидатов.

Система онлайн отбора уже получила положительные отклики как от участников конкурсного отбора, так и от независимых экспертов.

Отдельная сессия форума была посвящена вопросам управления персоналом на государственной службе в условиях глобальной цифровизации и внедрения инноваций.

Human Capital forum – это площадка, которая организована Ассоциацией HR-менеджеров Казахстана, она объединяет экспертов разных отраслей, но имеющих одну цель - трансформацию управления персоналом для достижения эффективных показателей.