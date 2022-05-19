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...И это все о нем
Азимхан Сатыбалдин, генеральный директор Института экономики, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК

Активное состояние души, импульсы к постоянному действию, нацеленность на позитивные преобразования окружающего мира и самого себя, умение привлечь других к реализации поставленных им целей –
это один из алгоритмов деятельности
нашего героя Оразалы Сабдена.

Истоки становления личности

Все началось с рождения, когда в семье появился мальчик после 13 девочек. Вся любовь родителей в концентрированном выражении направляется на него. Хочешь или не хочешь, но он растет избалованным непоседой, который добивается всегда своего. Генетический фактор и внешняя среда сделали его целеустремленным и принципиальным. Во взрослой жизни такие черты характера не всегда и не всем нравятся. По известным причинам он не достиг самой вершины во властных структурах, хотя был членом Президиума Верховного совета РК, председателем комитетов науки, образования и по экономическим реформам. Может быть, это и не нужно было для него.

Он пошел другим путем, чтобы стать известным, оставить свой след в науке и гуманизации общества. Когда статистика говорит, что выпущено 97 книг, около 800 научно-публицистических статей, которые востребованы сейчас и на которые будут ссылаться нынешнее и будущее поколения, то это означает, что человек состоялся. Ведь это и есть производительность его труда!

В начале весны 2020 года планету настигла беда в виде пандемии коронавируса. Каждый из нас ощутил на себе ее последствия. Не избежал заражения коронавирусом и Оразалы Сабденович, болел дважды. Бывший спортсмен, борец оказался сильным духом и оптимистом. Между болезнями умудрялся писать книги, статьи, обращения в высшие органы власти с предложениями обустройства и развития экономики страны. Такая целеустремленность удивляет – человек не равнодушен к судьбе своего народа, и это вполне искренне с его стороны. Самое главное – в нем нет лени, откладывания дел на завтра. Таким он создан Всевышним 75 лет назад!

В далекие 70-е годы ХХ века, работая на свинцовом заводе, научный интерес Оразалы Сабдена определился вопросами сетевого планирования на предприятиях. И сейчас, умело используя механизм сетевого подхода к управлению тем или иным процессом, академик может разложить любую проблему так, что ясно представляешь ее и результаты решения в виде модели. В этом и заключается, видимо, логика технаря и спорт­смена, шахматиста и ученого, ставшая основой его творческой личности.

Вклад в развитие науки и общества

Дорогого стоит мнение видного ученого-юриста, академика НАН РК Салыка Зиманова, который, обращаясь в письме к Елбасы, написал об Оразалы Сабдене по поводу создания Союза ученых Казахстана следующее: «За короткий срок написал весьма качественный аналитический материал о состоянии и роли науки в реализации Вашей стратегической программы развития казахстанского общества. С особой тщательностью осуществил необходимые организационные и процедурные вопросы. В результате получилось чудо (иначе не назовешь) – в морозный день 25 ноября 2006 года на Учредительный съезд собралось около 600 делегатов почти со всех концов страны. Ученые, видимо, нуждались в такой общественной организации. Считаю, что по личным данным, по организаторскому таланту и по исполнительской манере как ученый О. Сабденов украсил бы любой министерский кабинет».

Если в 20 лет Оразалы Сабден становится мастером спорта СССР, чемпионом Казахстана, а в 43 года – депутатом Парламента Казахстана, имея впоследствии титул единственного четырехкратного депутата, два раза вошедшего в книгу КИНЕСа, то в последние 15 лет он инициативно выполнил ряд инновационных проектов, которые подняли его научный имидж не только в стране и СНГ, но и в дальнем зарубежье. При этом тематика проектов отличается многогранностью решаемых проблем и конкретной реальнос­тью получаемых результатов. О. Сабден ставит цель и безотлагательно и отчаянно ищет пути ее достижения. Эмоционально и в то же время трезво оценивая реальную ситуацию, всегда представляет контуры больших и малых проектов.

В 2011 году выходит книга в соавторстве с российским видным ученым А. Е. Арменским «Устойчивый экономический рост стран ЕврАзЭС на базе законов развития», в которой автор стремится вооружить руководителей всех уровней основами методологии проектирования устойчивого развития. При этом главной идеей является определение единого универсального измерения валюты для всего мира в виде «соотношения мощности к валюте», что, по мнению автора, позволит избавить общество от обращения спекулятивного капитала. Пройдет время, и эта почти фантастическая идея станет реальностью, поскольку нежизнеспособность нынешней мировой финансовой системы очевидна, а простое решение проблемы всегда гениально. В 2013 году академика Сабдена забеспокоило, что в 2015 году заканчивается очередной этап Стратегии развития мира, принятой ООН. По мнению автора, наступает переход от рыночной экономики к инновационной экономике индустриальной цивилизации. Свои предложения он направил главам государств G-7, G-20 и ООН!

Озабоченный последствиями мирового кризиса, О. Сабден делает попытку разработать концепцию новой духовно-идеологической доктрины перехода человеческой социокультурной цивилизации к постиндустриальному развитию мира. Уникальность предлагаемой доктрины состоит в том, что автор конкретно предлагает механизмы реализации идей каждого из трех блоков. По поводу осуществления гуманизации общества академик разработал проект «Создание нового духовно-технологического кластера «Түркістан өңірі», реализация которого превратит город Туркестан в евразийский интеграционный центр духовных ценнос­тей множества стран. Эта идея сейчас реально осущест­вляется – Туркестан действительно становится центром духовности в стране. Образование новой Туркестанской области обозначило приоритетность этого региона в политике страны.

Назидания Абая и экономическая наука

В 2016 году в свет вышла значимая как по объему, так и по содержанию фундаментальная книга на стыке нескольких наук (философии, истории, экономики, литературы) под названием «Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация». Оригинальность содержания книги определена тем, что автор умело адаптировал высказывания и «Слова назидания» Абая к современным ситуациям экономического, социального и духовного развития нашей страны в условиях независимос­ти. Достаточно было бы этой сенсационной книги об Абае, чтобы поднять имя Оразалы Сабдена на небывалую высоту и увековечить. Но он не останавливается, продолжает плодить идеи и проекты.

Как точно сказал академик А. Кайдар, «эта книга для всех». Если продолжить его мысль, то можно сказать, что книга предназначена для тех, кто не равнодушен к будущей человечес­кой цивилизации. В этой связи автор в новой «Книге мыслей» (2022 г.) предлагает 45 размышлений, призывая казахстанцев по-новому взглянуть на мир, да и на нашу каждодневную жизнь.

Уникальность книги определили три мегапроекта: «Панорама истории тюркских народов», «Концепция стратегии выживания человечества в ХХI веке», «Национальная идея возрождения духовного Туркестана», которые впервые задуманы и очень удачно реализованы О. Сабденом. Презентация этой книги в городах Алматы, Нур-Султане, Семее, Таразе и Туркестане, вызвавшей большой общественный резонанс, еще раз доказала высокую работоспособность, мудрость и глубокий патриотизм Оразалы Сабдена как гражданина своей страны, неравнодушного к ее судьбе.

Его можно назвать генератором идей и проектов. Вот такой свежий пример. Только что успел выступить Президент с обращением и Посланием народу Казахстана. Он тут же буквально за несколько дней выдвигает гениальную идею новой парадигмы государственного управления общественным строем, базирующейся на взаимодействии государства, науки, бизнеса и цифровизации общества. В качестве механизма реализации этой научной концепции автором разработан ряд конкретных проектов. Это говорит о том, что в критических ситуациях он может мобилизовать свою синергетическую энергию для решения глобальных задач. В этом и есть масштабность его мышления и способность попасть «в десятку».

Многовекторность деятельности

Не будет преувеличением, если скажем, что каждая инициатива О. Сабдена несет в себе элементы патриотизма, проявление которого не всегда и не у всех встретишь в условиях рыночной экономики.

Суверенитет Казахстана для него имеет глубокий смысл, поэтому ученый стремится внести вклад в его укрепление. Весь его патриотический дух направлен на устойчивое развитие страны: это деловое и комплексное решение проб­лем реальной экономики, это стремление обеспечить социальное благополучие населения, это разработка механизмов по экологической безопасности.

Ответы на все вопросы можно найти в 30-томнике «Экономика: избранные труды», в докладных записках, в ярких выступлениях, в телепередачах и обширных статьях на страницах республиканских газет, выступлениях на телеканале «Туран!».

Есть у нас немало известных ученых, но трудно найти ученого международного уровня и одновременно видного общественного и политического деятеля, как говорится, «два в одном». Отсутствие безразличия в словах и делах делает его истинным патриотом и активис­том в гражданском обществе.

За последние пять лет Оразалы Сабден издал 14 монографий и книг, множество статей. Это еще раз свидетельствует о его незаурядной работоспособности. Особо следует отметить, что он творит сразу на двух языках, что в наше время редкое явление. И нет сомнений, что его труды необходимы будущему поколению.

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