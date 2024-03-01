И наступил тот светлый день

Новый жилой массив, выросший на северной окраине города, оказался полной неожиданностью для городских властей. Первые времянки появились здесь лет 20 назад, оставшись абсолютно не замеченными. Новоселов было мало, внимания к себе они не требовали, скорее, наоборот, старались оставаться до поры до времени невидимками. Свои проблемы решали самостоятельно, не прося от чиновников ни дорог, ни водопровода, ни электричества.

В поле зрения зарождающийся микрорайон оказался лишь тогда, когда масштабы застройки стали такими, что не видеть очевидное уже было просто невозможно. Да и заметно увеличившиеся в числе жители не желали жить без воды и при свечах, передвигаться по глиняному месиву вместо дорог. И стали требовать, чтобы им тоже создали человеческие условия. Тем более что к тому времени территория города расширилась за счет пригородов, и массив стал частью Шымкента.

Тогда-то и выяснилось, что один из произ­водственных кооперативов, образовавшихся на базе пригородного совхоза имени Тельмана, раздал людям земельные паи под строительство жилья. Земли сельскохозяйственного назначения, на которых еще недавно занимались земледелием, стали активно продавать под ИЖС.

Цена была невысокой. Сказывалось соседство с КОС – канализационной очистной системой, предназначенной для приема, отведения и очистки сточных вод. Все отходы жизнедеятельности Шымкента направлялись, да и сейчас направляются, сюда.

Понятное дело, что решение поселиться впритык к КОС люди принимали не от хорошей жизни. Скорее, от безысходности. Распространяющееся вокруг отнюдь не французское амбре, особенно в летнее время, выдержать способен не каждый.

Робкие попытки навести порядок в неправомочном использовании земель сельскохозяйственного назначения под жилую застройку наткнулись на сопротивление. Видимо, не желая скандалов, самострой сносить не стали, решив его легализовать. Это не единственный жилой массив, выросший в окрестностях Шымкента на бывших полях, урожай с которых раньше кормил горожан.

Председатель совета биев микрорайона «Нуршуак» Жолдасбек Жанбуршин земельный участок на пригорке купил в 2015 году. Привлекательная цена, близость к городу стали решающими факторами. Знал ли он о соседстве с КОС? Конечно, знал, но решение жилищного вопроса на тот момент для семьи было важнее.

– Когда я сюда переехал с детьми и супругой, по сути дела, на пустырь, строи­тельство массива еще только разворачивалось, – вспоминает Жолдасбек Жанбуршин. – На тот момент было пост­роено процентов пять от стоящих сейчас домов. С 2016 года стали активно строить­ся, хотя ничего для этого не было – ни электричества, ни воды. Про газ и дороги и речи не могло быть. Со временем мы добились, чтобы нас обеспечивали питьевой водой. Выделили по 300 литров на семью, привозили такой объем два раза в неделю, а для стройки покупали водовозами.

Не зря Жолдасбека Жанбуршина выбрали председателем совета биев. Он оказался из числа не просто активных, но и настырных жителей, упорно добивавшихся решения базовых проблем людей. Записывался на приемы к акимам, посещал отчетные встречи и всевозможные собрания, чтобы при случае донести беды людей. Старался для детей – и не только собственных, для соседей, стариков. Обещаний было много, да вот только зачастую они расходились с реальными делами.

– Ко всем акимам, которые были, ходил, просил, требовал решить наши вопросы, – говорит Жолдасбек Жанбуршин. – Были среди них такие, которые обещали, да так ничего и не сделали. Были и те, кто помог. Решение вопроса о строительстве инфраструктуры сдвинулось с места в последние четыре года. Тогда Шымкент уже был городом республиканского значения. Стали выделять средства на инфраструктурные проекты, чтобы поддержать людей, живущих на окраинах. Появились вода, свет, газ, даже первые асфальтированные улицы уже есть у нас.

Первым делом «Нуршуак» обеспечили качественной питьевой водой. В 2021 году началась прокладка внутренних сетей водоснабжения. Параллельно велось строи­тельство магистрального водопровода от микрорайона «Асар», что приблизило появление водопроводной воды.

В тот же год удалось построить электрические сети и установить трансформаторы на четырех улицах. Тем самым первые 300 домовладений получили качественную электроэнергию, забыв про самодельные сети и бесконечные порывы от малейшего ветра. Еще и платить за такое освещение приходилось по завышенному тарифу, поскольку все потери частник перекладывал на плечи потребителей.

В позапрошлом году новые электросети построили во всем микрорайоне, тут же переключившись на газификацию жилого массива. Стоит ли говорить, что радости людей не было предела, когда в апреле 2022 года компания-подрядчик, выигравшая конкурс государственных закупок, принялась за строительство газовых сетей и установку ШРП.

В прошлом году в Абайском районе Шымкента природным газом обеспечили два населенных пункта. Это микрорайон «Асар-2» с населением более 3 тыс. человек и микрорайон «Нуршуак», в котором сейчас проживают порядка 5 тыс. человек в более чем 1 тыс. домов. Работы по прокладке системы газификации начались также в бывшем дачном массиве «Кайнар Булак». Уже в апреле обещают его жителей обеспечить природным газом. И тогда останется газифицировать оставшиеся четыре массива Абайского района, чтобы можно было рапортовать о стопроцент­ной газификации всего района.

Уже к концу минувшего лета в «Нуршуаке» завершили весь объем запланированных работ. Так что до наступления холодов местные жители успели демонтировать печки, работающие на дровах и угле, и установить современные газовые котлы, позволяющие отапливать жилище и круглосуточно пользоваться горячей водой.

Хозяева наконец-то облегченно вздохнули, избавившись от необходимости закупать топливо, ежедневно разжигать печи и менять газовые баллоны со сжиженным газом, на которых долгие годы готовили пищу. Теперь в домах тепло, чисто и уютно. У женщин появилась возможность уделять больше времени детям.

О маленьких жителях микрорайона тоже позаботились. В «Нуршуаке» построи­ли современную детскую и спортивную площадки. Частный предприниматель завершил газификацию спортивного комплекса, в котором есть бассейн и футбольное поле. На его базе около 400 детей смогут бесплатно заниматься в спортивных секциях на основе государственного заказа.

– Мы благодарим местные власти за решение коммунальных проблем, – говорит житель микрорайона Берик Дауренов. – Давно нас волновали эти вопросы. Я здесь три года живу. Поселился, когда уже была вода и шла электрификация. Теперь вот и газ появился. Уличные фонари планируют установить, асфальт обещают. Мы хотим, чтобы улицы были, как и положено, с тротуарами. У нас тут много детей. Только со мной живут четверо внуков. Трое в садик ходят, а у нас, между прочим, всего один детский сад на весь массив. Старший внук ходит в первый класс, а школа далеко от дома. И на автобусе туда не доедешь, пешком приходится несколько километров идти.

Аксакал перечисляет проблемы, которые накануне озвучил акиму города Габиту Сыздыкбекову, приезжавшему на встречу с жителями. В ответ на свои просьбы люди услышали, что в акимате работают над решением проблемы и в следующем году обещают построить еще один детский сад. Сейчас ищут инвестора, способного построить дошкольное заведение на основе государственно-частного партнерства.

Недолго осталось ждать и школу рядом с домом. С прошлого года идет строительство сразу двух учебных заведений по программе «Комфортная школа». Каждая из них рассчитана на 2 тыс. мест. Это с лихвой покроет потребность в ученических местах, еще и будет запас на перспективу – микрорайон растет. В общей сложности в нем под ИЖС распределены 4 875 земельных участков, на большинстве из которых строятся дома. Так что число школьников с каждым годом будет только увеличиваться.

За два года в Абайском районе Шымкента в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 10 школ. Сдать их в эксплуатацию обещают до конца года.

Пока будут возводить школы, асфальтируют дороги. В планах на этот год значатся 14 улиц. Еще девять заасфальтировали несколько лет назад, чтобы пустить по ним пассажирский автобус. А потом сочли продолжение этой работы нецелесообразным, учитывая предстоящую прокладку инженерных сетей и неизбежные в таких случаях раскопы на дорогах.

Вдоль 10 улиц в «Нуршуаке» в этом году установят уличное освещение. Конкурс государственных закупок районный акимат уже объявил.

Будет в массиве и свой сквер. Об этом люди неоднократно просили руководство района и города. Удалось даже изыскать под его закладку 21 сотку свободной земли. Габит Сыздыкбеков прилюдно дал поручение безотлагательно разработать проект и приступить к строительству зеленой зоны, которая станет местом притяжения для всех жителей.

С прошлого года решается и болезненный вопрос, связанный с КОС. Водоканал, на балансе которого находятся очистные сооружения, установил двухметровый водный барьер, чтобы при испарении в летний зной запах не поднимался вверх и не распространялся окрест. По периметру территорию оградили бетонными блоками двухметровой высоты. Они тоже призваны задерживать запах, как и 2 тыс. деревьев, высаженных вокруг КОС.

И это еще не все. Водоканал сейчас изучает опыт российских коллег, использующих для разложения осадка и уничтожения неприятных запахов специальные бактерии. Ближе к лету их намерены привезти в Шымкент, чтобы максимально снизить дискомфорт от вынужденного соседства с КОС.

Перенос КОС на несколько километров дальше от микрорайона запланирован на 2028 год. И тогда «Нуршуак» в полной мере будет соответствовать своему названию. К слову, местные жители его выбирали сами, обратившись в акимат с предложением переименовать их микрорайон. Изначально за массивом закрепилось название «Солтустик Саяжай», то есть «Северные дачи». Тем самым подчеркивалась близость к дачному массиву «Кайнар Булак». Люди же хотели, чтобы название микрорайона было звучным и емким, несло в себе установку на светлую и комфортную жизнь.