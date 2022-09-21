И снова о дорогах

В Послании народу Глава государства особое внимание уделил качеству строительства автомагистралей. Напомнил Президент и о своем поручении к 2025 году улучшить состояние не менее 95% дорог местного значения.

Выделили – освоим!

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Акмолинской области составляет чуть более 8 тыс. километ­ров. Три тысячи из них – дороги республиканского значения, 5 600 километров – областные и районные. В текущем году из республиканского и областного бюджетов на их ремонт ассигновано 60 млрд тенге.

Сумма, надо сказать, немалая. Если выделенные области в 2021 году на ремонт дорог 37 млрд тенге казались рекорд­ной суммой, то в текущем году государственная финансовая поддержка превысила прошлогодний уровень в 1,8 раза. Но успеют ли дорожники освоить деньги?

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Кулакова, большую часть выделенных средств – 38 млрд тенге – дорожные подрядчики уже освоили.

– Мы большую часть времени занимаемся устройством основания дорог. Но эта работа дешевле укладки асфальта. То есть в июне, июле мы готовим основу, в августе-сентябре переходим к масштабному асфальтированию – работе, которая уже намного дороже, соответственно, и средств на нее больше затрачивается. Думаю, до конца октября все выделенные государством деньги освоим, – отметил Владимир Кулаков.

Госпрограммы в помощь

Ремонт дорог местного значения в Акмолинской области ведется и в рамках нескольких программ, входящих в Комплекс­ный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане.

За качеством дорогостоящих дорожных работ следят довольно серьезно, существует пятиступенчатый контроль: заказчик – технадзор – авторский надзор – лаборатория подрядных организаций и последние несколько лет – Национальный центр качества дорожных активов.

С последним Акмолинское областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключает договор, составляет график, согласно которому специалисты центра выезжают на ремонтируе­мые дороги, отбирают керны, проверяют послойно использованный материал на толщину, выдают заключение, в том чис­ле и со сроками исправления замечаний.

В этом году дорожники облас­ти запланировали охватить различными видами ремонта около тысячи километров дорог. И это не только укладка асфальта, но и отсыпка гравия, ремонт водопропускных труб, возведение трех крупных мос­тов, поврежденных во время паводка в 2017 году.

В Атбасарском, Есильском районах их начали строить в прошлом году, а в Буландынском приступили в нынешнем.

– На следующий год, думаю, сдадим эти объекты, – говорит Владимир Кулаков. – Они очень важны для жителей, вынужденных наматывать лишние километры на своих автомобилях, добираясь до пунктов назначения в объезд. Наверняка они нелестно высказываются по адресу «нерасторопных и прохлаждающихся» дорожных строителей.

А работе последних серьезно помешало резкое удорожание строительных материалов.

– Если, к примеру, тонна арматуры по нашей смете стоила 150 тысяч тенге, то сегодня на рынке ее цена составляет 450 тысяч... Если строительство одного моста недавно обходилось в 500 миллионов, то нынче – в 900 миллионов! Обстоятельства привели к тому, что вынужденно корректируется проектно-сметная документация. Не случись эта корректировка, мы сдали бы мосты в этом году, – сетует Владимир Захарович.

Страновая проблема

По словам главного дорожника области, 82% дорог областного и районного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. За летний и осенний сезон дорожные строители ежегодно стремятся привести в порядок дороги, подвергшиеся порче и разрушению в морозы и весенние паводки.

Общеизвестно, что успешно «помогают» разрушаться нашим дорогам снующие по ним многотонные грузовики. Никакой средний дорожный ремонт не выдержит такого давления, и это одна из основных причин, почему дорожное покрытие начинает вскоре пос­ле ремонта вновь зиять ямами и рытвинами.

– Тема весьма болезненная. Мы неоднократно обращались в прокуратуру, Комитет нацио­нальной безопасности, в профильное министерство с просьбами принять меры по запрету движения большегрузного автотранспорта. Проблема эта страновая, наши дороги третьей, четвертой и пятой категорий, построенные еще в советское время, не рассчитаны на 40-тонные и даже 60-тонные фуры, – отмечает Владимир Кулаков.

Кто больше жалуется?

– Жалобы и нарекания на отсутствие хороших дорог в основном исходят от жителей Целиноградского и Аршалынского районов, – говорит Владимир Кулаков. – И это понятно. Растут и ширятся села, прилегающие к столице. Если, к примеру, 10–15 лет назад в селе Талапкер Целиноградского района насчитывалось 10 тысяч жителей, то сегодня уже 40 тысяч. Граж­дане приобретают участки, строят дома и начинают требовать асфальтированную дорогу с тротуарами. Мы просто не успеваем...

Если в 2015 году от нас требовали капитально отремонтировать 10 километров дороги, то сейчас надо включать в проект уже около 100 километров. И таких сел, где нужно безотлагательно строить дороги, возле столицы много, – рассказывает собеседник.

Трудно не согласиться с главой управления, который отмечает: для того чтобы привести дороги области в относительный порядок, нужны большие средства, около 400–500 млрд тенге.

Планируют свою работу дорожники, исходя из принципа: ремонтировать прежде всего там, где проживает больше людей, где расположены крупные предприятия.

Ощутимым подспорьем в этом стала госпрограмма «Ауыл – Ел бесігі». Есть населенные пунк­ты, в которых в асфальт «оделись» практически все дороги. В числе таковых специалист называет Зеренду. Конечно, на его окраи­нах все еще есть гравийные дороги, но большая часть этого населенного пункта заасфальтирована.

Многое за два последних года сделано в рамках госпрограммы и в Сандыктауском районе.

Одна из основных проблем дорожной отрасли – финансирование. Чтобы приводить в порядок наши дороги, нужно все время ходатайствовать о дополнительных средствах из республиканского бюджета.