И ветеранам нужен бассейн Ольга ПЕТРОВА, Алматы

Напомним, речь в нем шла о том, что плавательный клуб "Н2О" арендовал в госпитале инвалидов войны бассейн, который посещали дети. В начале года руководство госпиталя объявило о том, что не дало согласие на продление аренды бассейна на текущий год и намерено делать в нем ремонт. Родители и представители клуба ратовали за то, чтобы продолжать в нем занятия с детьми, тем более что стоимость услуг была ниже, чем в других плавательных бассейнах города. А в самом госпитале считали, что ветераны из-за занятий детей не имеют возможности пользоваться водными процедурами в полной мере. И потому объявили о закрытии бассейна в связи с ремонтом.



Председатель Координационного совета ОО ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров уверен, что в госпитале, предназначенном для лечения и реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, пострадавших от испытаний в Семипалатинском полигоне и катастрофы в Чернобыле, должны обслуживаться только эти люди. Всего под такой статус в республике подпадает около 900 тыс. человек. В госпитале, находящемся в Алматы, 90 мест, есть еще столичный, который может принимать 60 ветеранов. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей получали медицинские и оздоровительные услуги в полном объеме.



– Жалобы от ветеранов приходили и к нам, они также направляли запросы депутатам Парламента, поскольку время для лечебных водных процедур им установили с 11 до 15 часов. Но получалось, что пользоваться ими реально можно только час, с 11 до 12 часов, поскольку потом начинался обед, а в послеобеденный час плавание не рекомендуется, – говорит Мурат Мухтарович. – Таким образом, процедуры, так необходимые для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, контузий, посттравматических синдромов, других недугов, которыми страдают участники войн, оказались для многих недоступны. Поэтому ветеранские организации поставили вопрос о прекращении договора об аренде, обратившись в прокуратуру и терком по госимуществу.



Мурат Абдушкуров показывает фотографии, сделанные до начала ремонтных работ, они действительно были крайне необходимы. Кабинки имеют неприглядный вид, стены давно не видели краски, да и дизайн и бытовые условия явно устарели как физически, так и морально. Правда, были согласны сделать ремонт и сами арендаторы, но главным вопросом конфликта стал не он, а законность и обоснованность такой аренды.



– Для занятий детей можно снимать и другие бассейны, не ущемляя прав инвалидов, – считают М. Абдушкуров и другие участники общественного объединения. – Их у нас в городе немало, это и ЦСКА, и "Динамо", и Центральный, и другие. Интересно, что аренда бассейна в госпитале называется социальным проектом, но родители платят клубу за детей по 15 тыс. в месяц, как было написано в письме к нам самого клуба "Н2О". Получается, что это все-таки бизнес.



Ветераны видят причину такого положения в действиях чиновников, давших в свое время разрешение на аренду этого госимущества. При этом есть положение о том, что передавать государственное имущество в виде помещения в аренду частным лицам можно в случае, если оно пустует. Но к этой ситуации оно явно не подходит: бассейн нужен и использовался для лечения и реабилитации участников войн.



Видимо, не было изучено ни состояние бассейна, ни то, как он используется. Не согласовали аренду и с руководством госпиталя, говорит директор РКГ ветеранов войны Есентай Тажиев.



Теперь территориальный комитет Госкомимущества сообщил общественной организации, что будут приняты меры в досудебном порядке о расторжении договора, а если согласия не достигнут, то вопрос будет решаться в суде.



В общественной организации ветеранов понимают, что дети должны заниматься плаванием и что противопоставлять друг другу социальные группы, нуждающиеся в оздоровлении, нельзя. Нужны детские бассейны в каждом городском районе, считают "афганцы", и они должны быть доступны для оздоровления малышей и подростков. Есть и еще один аспект – воспитательный. Подрастающее поколение, видя такое отношение к ветеранам, которые защищали Родину, выполняли интернациональный долг, станут считать его нормой. Забота о старших, о тех, кто отдал свое здоровье за мир в родной стране, должно стать частью патриотического, духовного воспитания.



