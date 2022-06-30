И за, и против

В Кызылорде владельцы частных детских садов встретились на площадке палаты предпринимателей и обсудили вопрос лицензирования.

Напомним, о возможных усилениях требований к детским садам заявил недавно в социальных сетях министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сообщив о работе, проводимой министерством по возвращению лицензирования. На встрече в Кызылорде одна группа ее участников поддержала лицензирование, вторая группа высказалась о его издержках и рисках.

В мероприятии приняли участие учредители частных детских садов, заместитель директора палаты предпринимателей Салават Кулмахан, заместитель руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Мырзагалиева, председатель Кызылординского филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования Наталья Мишукова и представитель областного управления образования.

Председатель Кызылординского областного филиала объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Казахстанская ассоциация непрерывного образования» Наталья Мишукова считает, что внедрение лицензирования не решит проблему системно.

– Десять лет назад при дефиците детских садов государство приняло программу «Балапан» и отменило лицензирование, – сказала она. – Результаты налицо – дети полностью обеспечены учреждениями дошкольного образования. Когда ситуация наладилась, Министерство просвещения вновь вводит лицензию и намерено сократить количест­во частных детсадов. Как это понимать?

Наталья Мишукова особо отметила, что предприниматели сами в первую очередь заинтересованы в качестве услуг и безопасности условий пребывания детей в садах. А к частным учреждениям, не соответствующим установленным требованиям, можно применять конкретные меры в рамках законодательства.

– В этом году мы поддержали инициативу проведения аттес­тации детских садов, – сказала она. – В результате 51% государст­венных детсадов не прошли аттестацию. О чем это говорит? Конкретно ли в частных детских садах проблема? И если учитывать, что не прошедшие аттес­тацию детские сады должны закрыться, то в регионе должны будут остановить работу половина дошкольных учреждений! А в данный момент эти детские сады продолжают работать.

Председатель ассоциации говорила также о том, что прежде чем возвращать лицензирование, государство должно решить воп­рос нехватки специалистов с педагогическими категориями.

Актуальность вопросов дефицита специалистов и повышения квалификации кадров подчерк­нула и учредитель лечебно-воспитательного приюта для детей дошкольного возраста «Умай» Анар Изден. Но она высказалась за лицензирование дошкольных учреждений.

– Более того, лицензию должны получать и учреждения дополнительного образования, – считает она. – Понимаю позицию коллег, не согласившихся с этим. Есть много непонятных вопросов. Как будет организована работа при введении обязательности лицензирования? Учитывая, что в отрасли есть и коррупционные риски, предприниматели больше тревожатся по этому поводу. Вторая основная проблема в детских садах – недобор специалистов с соответствующей категорией. А при оформлении лицензии это является одним из основных требований.

Анар Изден остановилась и на том, что в государственных детсадах специалисты обучаются за счет госфинансирования, а владельцы частных садов вынуждены повышать квалификацию кадров за счет собственных средств. Поэтому она внесла предложение о создании равных условий государст­вом для детских садов, не разделяя на формы собственности.

Кроме того, требуется выстроить пути обеспечения качества работы детсадов. Для этого предложено создать специальный совет при министерствах и областных управлениях образования в регионах, где будут изучаться нормативные документы по лицензированию детских садов, коор­динироваться вопросы охвата детей дошкольным образованием в случае закрытия частного детского сада и в целом рассматривать и решать острые вопросы социальной напряженности в обществе.

На встрече владельцы частных садов озвучили и другие волную­щие их проблемы: выделение субсидий на детей двухлетнего возраста (есть регионы, где эта проблема решена), выплата субсидий в неполном объеме, сложности получения направлений в детсад.

По окончании мероприятия заместитель директора палаты предпринимателей Салават Кулмахан сообщил, что все пожелания и рекомендации будут направлены в центральный аппарат «Атамекен». В дальнейшем, сгруппировав предложения остальных областей, единая позиция Национальной палаты предпринимателей будет изложена перед уполномоченным министерством.

Отметим, что на сегодня в Кызылординской области функционируют 667 учреждений дошкольного образования, из которых 415, или 62%, – это частные детские сады.