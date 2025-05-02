13-15 мая Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане впервые проведет чемпионат мира по пара дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 350 спортсменов из 40 стран будут состязаться за призы на главных соревнованиях четырехлетия. В этом году в мировом первенстве примут участие более 15 паралимпийских чемпионов и мировых звезд.

Сборная Казахстана полностью укомплектована сильными спортсменами. Честь нашей страны будут защищать спортсмены из Астаны – Акмарал Науатбек, Ергали Шамей, Асылан Нурдаулетов и Бауыржан Арыстанбеков.

Чемпионат мира по пара дзюдо пройдет с 13 по 15 мая. Ежедневно с 10:00 до 13:00 планируются отборочные, а с 15: 30 до 17: 00 – финальные схватки.

Церемония открытия соревнований состоится 13 мая в 15:00 во Дворце единоборств по адресу: пр. Кабанбай батыра, 43.

Вход для зрителей бесплатный.