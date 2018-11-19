​Идеолог культурной модернизации

Он родился в 1898 году в семье кочевого скотовода Кара Жургенова. С детства любознательный Темирше, как звали его родные, учился в аульной школе в Жалагашском районе Кзыл-Ординской области. Его учителем был Турмагамбет Изтлеуов, поэт и переводчик, знаток восточной поэзии, владеющий несколькими языками. Свое преклонение перед учителем нарком Жургенов смог выразить значительно позже, в 1934 году, когда в рамках празднования 1000-летия Фирдоуси Наркомпрос принял решение об издании на казахском языке «Шах-наме» в переводе Турмагамбета Изтлеуова.

Темирбек жадно поглощал знания, изучал языки, что позволило ему в будущем успешно проявить себя способным организатором, управленцем, педагогом высшей школы. Вскоре в казахскую степь пришла революция. Одним из первых в крае он собрал молодежь города Иргиза в комсомольскую организацию. Комсомольцы ставили спектак­ли на двух языках, помогали в ликвидации безграмотности, участвовали в строительстве социализма. Однажды после комсомольского собрания Темирбек пригласил аксакала, чтобы тот дал бата – благопожелание для успешного дела. Возмущенные коммунисты едва не исключили его из партии.

Талантливый, умный, разносторонне развитый Темирбек понимал: чтобы воплотить в жизнь свои мечты о преобразовании родного края, он должен учиться. Юноша поступает в Уфимское землемерное училище, затем на рабфак в Оренбурге, который окончил с отличием и получил направление в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте (САГУ), после окончания которого поступает в аспирантуру.

В 1923 году он был направлен в Ташкент полномочным представителем Казахстана в Туркестанской республике, что позволило ему заниматься проблемами организации образования, в первую очередь казахской молодежи. Благодаря знанию языков, организаторским способностям в 1926 году он, студент 4-го курса САГУ, стал первым ректором первого казахского вуза – Казпедвуза, открытого в Ташкенте.

В 1929-м партия направила Темирбека Жургенова в Таджикистан народным комиссаром финансов, а в 1930-м – наркомом просвещения в Узбекистан. Этот опыт пригодился Темирбеку Караевичу в Казахстане, куда он вернулся в 1933 году. В первую очередь он занялся формированием системы образования, реформировал среднюю школу как основу создания высшего и профессионального образования. Только в Алма-Ате было открыто 18 средних школ, часть из которых действуют и по сей день. Одновременно Темирбек Жургенов способствовал соз­данию основ профессиональных видов искусства, которых ранее не было в казахской степи – цирка, балета, живописи, кино. Он призывал к сохранению и развитию культурного наследия, примером чего стала реставрация мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

В архиве сохранилось письмо директора школы № 8 Панфиловой, которая обратилась лично к Темирбеку Жургенову с просьбой передать их школе неиспользованный рояль, который стоял в здании Народного комиссариата просвещения. На письме сохранилась резолюция наркома: «Рояль – в награду за чистоту школы».

При нем стало больше средних школ в республике, появились первые вузы. Посмотрите сегодня на вечерний Алматы, на современных зданиях сверкают вывески – образован в 1934 году. КазГУ, Горный институт (ныне Университет им. Сатпаева), медицинский, зооветиринарный, КазПИ – все они открыты в 1930-х годах. Получила развитие идея коренизации – обучение на родном языке для казахов, а также представителей других нацио­нальностей – уйгуров, татар, немцев...

Сейчас в бывшем здании первого Дома правительства в Алма­ты размещается Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова. Это имя АТХИ – Алматинский театрально-художественный институт – получил к 90-летию наркома, уже после реабилитации Темирбека Караевича, когда был оценен его огромный вклад в развитие культуры и искусства Казах­стана. При нем в каждой облас­ти были созданы казахский и русский драматические театры, музыкальные школы, ТЮЗы. В Алматы открылся первый в мире уйгурский драмтеатр, театр кукол, цирк, художественная галерея, студия «Восток-кино».

Особый талант организатора и знатока музыки и театра у Темирбека Жургенова проявился в дни Декады казахской литературы и искусства в Москве в 1936 году. Ей предшествовала грандиозная подготовка: шли репетиции оркес­тров народных инструментов и созданного симфонического; готовились декорации и костюмы для опер «Кыз Жибек» и «Жалбыр»; мас­тера изобразительного искусства создавали свои полотна о жизни казахов; публиковались переводы произведений поэтов и писателей.

Много сил и труда вложил Темирбек Караевич в творческий рост театра, поддерживая молодых артистов и режиссеров – Жумата Шанина, Куляш Байсеитову, Курманбека Жандарбекова, Шару Жиенкулову, писателей – Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова как авторов сценариев и либретто.

В вузах Москвы и Ленинграда были открыты казахские студии, и наша одаренная молодежь получала там высшее образование. Однажды в Москве Темирбек Жургенов встретил Аскара Токпанова, студента ГИТИСа, и спросил об учебе. Будущий знаменитый режиссер показал ему зачетку с пятерками. В радостном настроении нарком повел студента в магазин, купил ему костюм, сказав при этом: «Ты должен выучиться и затем обучать дома студентов на родном языке».

Декада в Москве показала, что казахское искусство было успешно интегрировано в мировое, в республике много талантливых авторов и исполнителей. За плодотворную деятельность в развитии национальной литературы и искусства Темирбек Жургенов получил орден Трудового Крас­ного Знамени.

Однако это не остановило репрессивную машину. 25 февраля 1938 года, не дожив полгода до 40 лет, он был расстрелян как враг народа вместе с друзьями – Сакеном Сейфуллиным, Жуматом Шаниным, Беимбетом Майлиным и другими. Осенью 1937-го погибли от рук НКВД его отец и три брата, жена Дамеш была сос­лана в АЛЖИР на 8 лет и только в 1960-е годы начала борьбу за возвращение Темирбеку его честного имени.

Сейчас имя Темирбека Жургенова носят Казахская нацио­нальная академия искусств, несколько школ и колледжей в Кызылординской области, улицы в Астане и Алматы. Переизданы его труды, творчество Темирбека Караевича знают и изучают в Узбекистане, России и Таджики­стане. У него было много планов и идей, но сталинские репрессии не позволили осуществить задуманное. В памяти народа он остался патриотом, знатоком народного эпоса и музыки, идео­логом культурной модернизации Казахстана начала ХХ века.