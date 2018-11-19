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Идеолог культурной модернизации
Айгуль Садыкова, доцент КазНАИ им. Т. Жургенова
Он родился в 1898 году в семье кочевого скотовода Кара Жургенова. С детства любознательный Темирше, как звали его родные, учился в аульной школе в Жалагашском районе Кзыл-Ординской области. Его учителем был Турмагамбет Изтлеуов, поэт и переводчик, знаток восточной поэзии, владеющий несколькими языками. Свое преклонение перед учителем нарком Жургенов смог выразить значительно позже, в 1934 году, когда в рамках празднования 1000-летия Фирдоуси Наркомпрос принял решение об издании на казахском языке «Шах-наме» в переводе Турмагамбета Изтлеуова.