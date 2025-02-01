Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области

Несмотря на частые зимние ненастья, в областном центре идет активная работа по санитарной очистке открытых арычных систем и каналов. Задача коммунальщиков – быть готовыми к пропуску поливной воды к зеленым насаж­дениям в весенний период.

фото акимата города

Второй год ответственность за озеленение территории города, посев цветов, посадку деревьев и подачу воды к ним посредством подземных скважин и насосов из реки Сырдарьи несет учреждение «Жасыл Қызылорда». Как сообщил его руководитель Айбол Айдарбеков, в эти дни работники компании не только очищают от мусора водопропускную сеть, но и убирают вдоль нее увядшую траву и сорняки, валежник и обрезают сухие деревья, вывозят отходы на полигон ТБО за город.

– Как обычно, с осени все каналы, арыки и канавы заполняются опавшими листьями, высохшей травой и другим мусором, – говорит Айбол Айдарбеков. – Если их не очищать, то это создает серьезные препятствия пропус­ку поливной воды в весенний период. Поэтому ситуация в городе постоянно отслеживается, ведется системная профилактическая работа. В этом году у нас большие намерения – довести воду до всех насаждений. Для этого есть все возможности: новая спецтехника, агрономы и другие специалисты.

По данным коммунальщиков, общая протяженность арычной системы в городе – почти 55 км, вдоль 20 каналов и арычной сис­темы установлены 19 водяных насосов. Кызылординцы по-настоящему могут оценить прохладу от зеленых насаждений. Известно, что вырастить тенистое дерево в засоленной почве Приаралья всегда было сродни подвигу. А из-за ненадлежащего ухода и отсутствия полива под жарким испепеляющим солнцем погиб­ли тысячи саженцев.

Как заверил руководитель «Жасыл Қызылорда», в текущем году такого не повторится. «Зеленые» тщательно взялись за работу, первая задача – довести воду до саженцев по арыкам.

– Нами планируется высадить 31 тысячу деревьев, – продолжает Айбол Айдарбеков. – 16 тысяч из них – в скверах, аллеях и на центральных улицах, остальные – вдоль объектов зеленого пояса. Для посадки выбраны наиболее устойчивые для местного климата виды деревьев: ива, тополь, вяз, ясень... Для цветников в теплице выращивается свыше 350 тысяч саженцев одно- и многолетних видов цветов. А в прошлом году для посадки было привезено более 640 тысяч штук роз, каннов, катарантусов, цинний, петуний, тагетесов (бархатцев), цинерарий, пеларгоний. Они были высажены вдоль центральных улиц, в Парке Первого Президента, на площади Тағзым, у монумента «Сыр ана» и в скверах.

Между тем огромный вклад в обеспечение чистоты города вносят коммунальщики ТОО «Қызылорда тазалығы». Как рассказал руководитель компании Максат Жусип, в зимний период основное внимание работников переключено на очистку улиц от снега.

– За декабрь и январь вывезено около 400 тонн снега, – делится он данными. – К этой работе привлечено около 270 человек, задействовано 57 машин. Для уменьшения скольжения автотранспорта и ускорения таяния снега автодороги были подсыпаны песко-соляной смесью. Чтобы избавиться от гололеда, на пешеходных и проезжих зонах за декабрь и январь использовано около пяти тысяч тонн активного реагента. На базе запаса смеси достаточно.

Работа по уборке улиц ведется в две смены. У каждой бригады – своя зона ответственности. Одни заняты уборкой территорий многоэтажных домов, другие – частного сектора, третьи – очисткой городских улиц, четвертые – сбором и вывозом мусора.

Отметим, что коммунальщики регулярно мониторят соцсети и оперативно реагируют на сигналы и жалобы земляков. Благодаря этому ликвидируются стихийные свалки и привлекаются к ответственности нерадивые жители города, которые, судя по их поступкам, не уважают ни себя, ни труд коммунальщиков.