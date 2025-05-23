Республиканское общественное объединение «Союз отцов» сотрудничает с Министерством обороны по вопросам начальной военной подготовки в школах и продвижения концепции «интеллектуальной армии», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны

– В школах ведутся уроки начальной военной подготовки, но мы видим, что дети выходят оттуда не совсем подготовленными к военной службе, – говорит председатель Союза отцов Максутбек Айтмаганбет.

Он отмечает, что в союз обращаются некоторые родители, которые не желают отдавать детей в армию, не зная, что их там ждет. Максутбек Айтмаганбет считает, что важно менять концепцию армии, делая ее привлекательной для молодежи.

– Мы третий год подряд участвуем в IT-стартап-конкурсах по STEM-направлениям, – отмечает руководитель союза. – На конкурсах дети создают технологии в сфере обороны. Например, своими руками собирают дроны для армии и агросектора, разрабатывают программы и продукты, которые могут быть полезны как в гражданской, так и в оборонной сфере.

Представители Союза отцов ходят по школам страны и рассказывают детям об этих перспективах.