Республиканское общественное объединение «Союз отцов» сотрудничает с Министерством обороны по вопросам начальной военной подготовки в школах и продвижения концепции «интеллектуальной армии», сообщает Kazpravda.kz
– В школах ведутся уроки начальной военной подготовки, но мы видим, что дети выходят оттуда не совсем подготовленными к военной службе, – говорит председатель Союза отцов Максутбек Айтмаганбет.
Он отмечает, что в союз обращаются некоторые родители, которые не желают отдавать детей в армию, не зная, что их там ждет. Максутбек Айтмаганбет считает, что важно менять концепцию армии, делая ее привлекательной для молодежи.
– Мы третий год подряд участвуем в IT-стартап-конкурсах по STEM-направлениям, – отмечает руководитель союза. – На конкурсах дети создают технологии в сфере обороны. Например, своими руками собирают дроны для армии и агросектора, разрабатывают программы и продукты, которые могут быть полезны как в гражданской, так и в оборонной сфере.
Представители Союза отцов ходят по школам страны и рассказывают детям об этих перспективах.
– Мы хотим показать, что армия – это не только строевая подготовка, но и интеллектуальный труд. Мы предлагаем идею интеллектуальной армии, где молодежь наравне со службой могут реализовать себя в сфере творчества и технологий, – отметил Максутбек Айтмаганбет.