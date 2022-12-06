Игра, пришедшая из древности

В первом чемпионате континента по этой древней игре приняли участие около 80 спортсменов из Казахстана, Монголии, Индии, Китая, России (Алтайский край), Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Пакистана.

Напомним, что асық ату – одна из древнейших игр кочевников. По мнению ученых-этнографов, она появилась на территории Казахстана еще в первом тысячелетии до нашей эры и связана с животноводством и охотой. Чтобы играть в асыки, не нужно дорогого снаряжения и особых условий. Главное – вооружиться косточками коленного сустава животных (чаще – мелкого рогатого скота: барашка или козы). Пять лет назад наша национальная игра асық ату была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

На чемпионате в Астане все команды показали хорошую игру. По итогам соревнований сразу две команды из Казахстана заняли первое и второе мес­та, а третьего удостоились спортсмены из Кыргызстана. Среди женских команд по бес асық также две коман­ды из Казахстана заняли первое и второе места, а третье досталось женской сборной Монголии.

Сегодня древнюю национальную игру асық ату развивают и популяризируют среди подрастающего поколения. В ней есть 33 вида движений, игра способствует координации, формированию тактического мышления. В частности, бес тас, в которую играют девочки, обучает ловкости, точности, бдительности. Сейчас в регионах насчитывается 1 388 кружков по асық ату, а количество спортсменов по всей стране превысило 60 тыс.

С 2010 года успешно работает республиканская федерация «Асық ату», соз­данная инициативной группой граждан. Хотелось бы отметить усилия по развитию игры президента федерации Талгата Дюсекова, а также исполнительного директора Жомарта Сабыржанулы. У казахов говорят: «Асығың алшысынан түссін» – «Пусть тебе сопутствует удача». Организаторы турнира подчеркивают, что им важно сохранить традиции и передать их молодому поколению.