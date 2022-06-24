Статьи Играет Катя на домбре 24 июня 2022 г. 0:00 Андрей Кратенко В Северо-Казахстанской области подведены итоги областного конкурса «Государственный язык и средства массовой информации». Конкурс нацелен на пропаганду государственного языка в печатных изданиях и проводится вот уже несколько лет подряд. В этом году он был посвящен 150-летию основателя казахского алфавита Ахмета Байтурсынова. Участвовали в конкурсе 15 журналистов, материалы оценивались по таким номинациям, как «Лучшая статья», «Лучшая телепрограмма», «Лучшая статья сайта». Призеры награждены дипломами. Их лучшие работы примут участие в республиканском этапе творческого состязания. Собкор газеты «AIQYN» по Северо-Казахстанской области Роза Шакенова представила несколько публикаций и заняла первое место. – В одном из своих материалов я написала о том, что в Северо-Казахстанской области названия многих населенных пунктов устарели с идеологической точки зрения, – рассказывает Роза Шакенова. – Вторая статья была о проблемах переселенцев и языковом барьере. Но лучшими признали две другие публикации. В одной из них я осветила проблему нехватки казахских школ в Петропавловске, а в другой написала о русской девочке Кате Восипенок, которая воспитывается в казахской семье, знает казахский язык и играет на домбре. – Победа неожиданная? – спрашиваю у нее. – Ну как сказать? Конкурс проводится каждый год, но участвовала я в нем в первый раз, поскольку прежде работала редактором газеты «Солтүстік Қазақстан», поэтому на конкурс подавала работы своих коллег. Они тоже занимали призовые места. Теперь я работаю собкором, поэтому решила участвовать сама. Успела, как говорится, запрыгнуть в последний вагон, чуть не опоздав подать материалы и документы. Попросил я рассказать победительницу и о ее героине, Кате Восипенок. – Студентка высшего колледжа имени Магжана Жумабаева города Петропавловска Екатерина Восипенок – гордость не только учебного заведения, но и всего региона, – говорит Роза Шакенова. – История Кати действительно заслуживает внимания. Отца у нее не было, а мама умерла очень рано. Сотрудники органа опеки и попечительства приняли решение поместить четверых детей в детский дом. Дина Баймакишева в то время работала заместителем директора по учебной работе в средней школе № 13 города Петропавловска, она и ее муж Елубай взяли на себя ответственность за судьбу девочки, удочерив Катю. Малышка почувствовала любовь и заботу в новой семье, быстро адаптировалась в новых условиях жизни, узнала и полюбила казахские обычаи. Приемных родителей, Елубая Шакировича и Дину Капезовну, стала называть мамой и папой. Способная девушка научилась играть на домбре и петь на казахском языке, охотно участвует в школьных концертах. Катя говорит по-казахски и даже учится на казахском отделении высшего колледжа имени Магжана Жумабаева.