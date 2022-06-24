Играет Катя на домбре

В Северо-Казахстанской области подведены итоги областного конкурса «Государственный язык и средства массовой информации».

Конкурс нацелен на пропаганду государственного языка в печатных изданиях и проводится вот уже несколько лет подряд. В этом году он был посвящен 150-летию основателя казахского алфавита Ахмета Байтурсынова.

Участвовали в конкурсе 15 журналистов, материалы оценивались по таким номинациям, как «Лучшая статья», «Лучшая телепрограмма», «Лучшая статья сайта». Призеры награж­дены дипло­мами. Их лучшие работы примут участие в респуб­ликанском этапе творческого состязания.

Собкор газеты «AIQYN» по Северо-Казахстанской области Роза Шакенова представила несколько публикаций и заняла первое место.

– В одном из своих материалов я написала о том, что в Северо-Казахстанской области названия многих населенных пунктов устарели с идеологической точки зрения, – рассказывает Роза Шакенова. – Вторая статья была о пробле­мах переселенцев и языковом барьере. Но лучшими признали две другие публикации. В одной из них я осветила проблему нехватки казахских школ в Петропавловске, а в другой написала о русской девочке Кате Восипенок, которая воспитывается в казахской семье, знает казахский язык и играет на домбре.

– Победа неожиданная? – спрашиваю у нее.

– Ну как сказать? Конкурс проводится каждый год, но участ­вовала я в нем в первый раз, поскольку прежде работала редактором газеты «Солтүстік Қазақстан», поэтому на конкурс подавала работы своих коллег. Они тоже занимали призовые места. Теперь я работаю собкором, поэтому решила участвовать сама. Успела, как говорится, запрыгнуть в последний вагон, чуть не опоздав подать материа­лы и документы.

Попросил я рассказать победительницу и о ее героине, Кате Восипенок.

– Студентка высшего колледжа имени Магжана Жумабаева города Петропавловска Екатерина Восипенок – гордость не только учебного заведения, но и всего региона, – говорит Роза Шакенова. – История Кати дейст­вительно заслуживает внимания. Отца у нее не было, а мама умерла очень рано. Сотрудники органа опеки и попечительства приняли решение поместить четверых детей в детский дом.

Дина Баймакишева в то время работала заместителем директора по учебной работе в средней школе № 13 города Петропавловска, она и ее муж Елубай взяли на себя ответственность за судьбу девочки, удочерив Катю. Малышка почувствовала любовь и заботу в новой семье, быстро адаптировалась в новых условиях жизни, узнала и полюбила казахские обычаи.

Приемных родителей, Елубая Шакировича и Дину Капезовну, стала называть мамой и папой. Способная девушка научилась играть на домбре и петь на казахском языке, охотно участвует в школьных концертах. Катя говорит по-казахски и даже учится на казахском отделении высшего колледжа имени Магжана Жумабаева.