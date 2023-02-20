Игрушки с токсичным веществом обнаружили в СКО

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Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ежемесячно контролирует качество товаров, закупая и направляя их в центр экспертизы на лабораторные исследования.

Докладывая о результатах мониторинга, заместитель руководителя ведомства Татьяна Горлова сообщила, что примерно 15% проб пищевой продукции, в основном это мясо и рыба, не соответствуют стандартам качества, а в детских игрушках санитарные врачи обнаружили даже опасный для здоровья фенол.

За год на территории области был осуществлен закуп на 252 объектах торговли, исследовано 3 100 образцов продукции, из них 584 (19%) не соответствовали требованиям технических регламентов и нормативной документации.

Наибольший процент несоответствующей продукции приходится на долю государств-членов ЕАЭС – 53%. Около 10% занимает продукция отечественных производителей.

Санитарные врачи обнаружили превышение показателей содержания железа и цинка в муке, нитритов – в колбасных изделиях. Нередко производители обманывают потребителей, внося в молочную продукцию растительные жиры.