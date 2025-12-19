Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

В Абу-Даби состоялась торжественная церемония открытия международного мультиспортивного фиджитал турнира Игры Будущего (The Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Церемонию открытия посетили Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль-Нахайан, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Среди почетных гостей также были известные политики, спортсмены и звезды киберспорта.

В престижном турнире принимают участие казахстанские спортивные клубы по дисциплинам фиджитал футбол, фиджитал баскетбол и фиджитал шутер CS2.

Казахстан представлен тремя сильными клубами: XGoat - победители по CS2 на Играх Будущего 2024 в Казани, UEL Team - победители отборочных по фиджитал футболу и профессиональный баскетбольный клуб PBC Astana, в составе которой играют спортсмены национальной сборной.

С 18 по 23 декабря в выставочном центре правительства Абу-Даби ADNEC более 850 участников из более чем 60 стран будут соревноваться в 11 гибридных дисциплинах.