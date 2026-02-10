Китайская компания DroidUp представила гуманоидного робота Moya, которого разработчики называют первым в мире полностью биомиметическим (то есть созданным по образцу природы) ИИ-роботом, способным не только «думать», но и физически взаимодействовать с окружающей средой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: скриншот видео

По данным компании, робот Moya способен воспринимать реальность, принимать решения и действовать в материальном мире, а не только в цифровой среде. На видеозаписях, распространенных изданием South China Morning Post, робот улыбается, кивает, устанавливает зрительный контакт и передвигается с походкой, близкой к человеческой, - ее точность оценивается в 92%.

Робот имеет рост 1,65 м и вес около 32 кг. Его корпус поддерживает температуру 32-36°C, что должно делать взаимодействие с людьми более "естественным". Конструкция модульная: внешний вид можно менять без переделки внутренних механизмов.

Интересно, что реакция в китайских соцсетях оказалась смешанной - от восхищения реалистичностью до страха. DroidUp позиционирует Moya не как промышленного робота, а как платформу для долгосрочного взаимодействия с людьми - в здравоохранении, образовании и сфере услуг.

Продажи планируется начать позднее в 2026 году по ориентировочной цене около 173 тысяч долларов.