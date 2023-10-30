III этап всеобщего декларирования стартует в Казахстане

Экономика
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С 01.01.2024 года вводится III этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан, в рамках которого «Декларацию об активах и обязательствах» (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства финансов РК

 

Фото: www.gov.kz

В случае если вы относитесь к вышеуказанным категориям лиц, но не осуществляете либо приостановили предпринимательскую деятельность, то рекомендуем вам подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.
 
Чтобы проверить, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем либо руководителем юридического лица, приостановившим деятельность или находитесь в списке неблагонадежных налогоплательщиков, вам необходимо пройти по следующим ссылкам на электронные сервисы интернет-ресурса комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz:
 
https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable/list 
https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable 
https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search/entrepreneur 
 
Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября – в электронном виде посредством web-приложения «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz) или через мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
 
Обращаем внимание, что после представления формы 250.00 в 2024 году, с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
 
Дополнительно сообщаем, что за несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.

#казахстан #налог #декларация

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