III этап всеобщего декларирования стартует в Казахстане

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В случае если вы относитесь к вышеуказанным категориям лиц, но не осуществляете либо приостановили предпринимательскую деятельность, то рекомендуем вам подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.



Чтобы проверить, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем либо руководителем юридического лица, приостановившим деятельность или находитесь в списке неблагонадежных налогоплательщиков, вам необходимо пройти по следующим ссылкам на электронные сервисы интернет-ресурса комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz:



https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable/list

https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable

https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search/entrepreneur



Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября – в электронном виде посредством web-приложения «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz) или через мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.



Обращаем внимание, что после представления формы 250.00 в 2024 году, с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).



Дополнительно сообщаем, что за несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.