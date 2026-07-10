III съезд «Әділет» завершился принятием ключевых организационных решений

III внеочередной Съезд партии «Әділет» стал площадкой не только для принятия ключевых политических решений, но и для презентации новых цифровых решений, направленных на развитие современных форм взаимодействия с гражданами и повышение эффективности партийной деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: adilet-partiyasy.kz

Представленные сервисы являются частью последовательной работы по созданию Единой цифровой платформы партии, которая будет развиваться поэтапно, объединяя цифровые инструменты для граждан, членов партии и партийных органов. Одним из первых решений стал единый механизм доступа к цифровым сервисам партии.

Сегодня заявление на вступление в партию осуществляется посредством QR-кода, через портал eGov, а также приложения банков, поддерживающих соответствующий сервис. Это позволяет обеспечить простой, удобный и безопасный доступ к данной услуге. В рамках Съезда также представлены интеллектуальные цифровые помощники, разработанные на базе технологий искусственного интеллекта. Они могут предоставлять информацию о программе партии, разъяснять порядок вступления, отвечать на наиболее распространенные вопросы и помогать пользователям ориентироваться в цифровых сервисах.

Взаимодействие с пользователями будет сопровождать фирменный цифровой маскот партии и автоматизированные чат-боты. Еще одним элементом создаваемой цифровой экосистемы станет личный кабинет члена партии. Он призван объединить в одном интерфейсе основные цифровые сервисы, обеспечить доступ к партийной информации, уведомлениям, документам и другим инструментам взаимодействия.

По мере развития платформы его функциональные возможности будут расширяться. Кроме того, партия приступила к тестированию цифрового штаба – специализированного рабочего пространства для координации деятельности партийных органов. Решение предназначено для организации совместной работы, контроля исполнения задач и повышения эффективности взаимодействия между центральным аппаратом и региональными филиалами.

Представленные на Съезде цифровые решения отражают курс партии на последовательную цифровую трансформацию организационных процессов. По мере развития они будут интегрироваться в Единую цифровую платформу «Әділет.365», которая создается как современная цифровая среда для взаимодействия граждан с партией, поддержки внутренних процессов и внедрения новых интеллектуальных сервисов. «Современные технологии должны делать процессы проще и понятнее для людей. Поэтому партия внедряет цифровые сервисы как во внутреннюю работу, так и в коммуникацию с гражданами», - отметили в партии.

Еще одним событием Съезда стала презентация официального гимна партии. В основу произведения легли идеи справедливости, верховенства закона, порядка и ответственности. Гимн впервые прозвучал для делегатов III внеочередного Съезда и стал новым символом партии. Представленные на Съезде цифровые решения стали частью курса партии на модернизацию организационных процессов, развитие современных каналов взаимодействия с гражданами и внедрение цифровых технологий в ежедневную деятельность.