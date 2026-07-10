III съезд «Әділет» завершился принятием ключевых организационных решений

Партии
Айман Аманжолова
корреспондент

III внеочередной Съезд партии «Әділет» стал площадкой не только для принятия ключевых политических решений, но и для презентации новых цифровых решений, направленных на развитие современных форм взаимодействия с гражданами и повышение эффективности партийной деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: adilet-partiyasy.kz

Представленные сервисы являются частью последовательной работы по созданию Единой цифровой платформы партии, которая будет развиваться поэтапно, объединяя цифровые инструменты для граждан, членов партии и партийных органов. Одним из первых решений стал единый механизм доступа к цифровым сервисам партии.

Сегодня заявление на вступление в партию осуществляется посредством QR-кода, через портал eGov, а также приложения банков, поддерживающих соответствующий сервис. Это позволяет обеспечить простой, удобный и безопасный доступ к данной услуге. В рамках Съезда также представлены интеллектуальные цифровые помощники, разработанные на базе технологий искусственного интеллекта. Они могут предоставлять информацию о программе партии, разъяснять порядок вступления, отвечать на наиболее распространенные вопросы и помогать пользователям ориентироваться в цифровых сервисах.

Взаимодействие с пользователями будет сопровождать фирменный цифровой маскот партии и автоматизированные чат-боты. Еще одним элементом создаваемой цифровой экосистемы станет личный кабинет члена партии. Он призван объединить в одном интерфейсе основные цифровые сервисы, обеспечить доступ к партийной информации, уведомлениям, документам и другим инструментам взаимодействия.

По мере развития платформы его функциональные возможности будут расширяться. Кроме того, партия приступила к тестированию цифрового штаба – специализированного рабочего пространства для координации деятельности партийных органов. Решение предназначено для организации совместной работы, контроля исполнения задач и повышения эффективности взаимодействия между центральным аппаратом и региональными филиалами.

Представленные на Съезде цифровые решения отражают курс партии на последовательную цифровую трансформацию организационных процессов. По мере развития они будут интегрироваться в Единую цифровую платформу «Әділет.365», которая создается как современная цифровая среда для взаимодействия граждан с партией, поддержки внутренних процессов и внедрения новых интеллектуальных сервисов. «Современные технологии должны делать процессы проще и понятнее для людей. Поэтому партия внедряет цифровые сервисы как во внутреннюю работу, так и в коммуникацию с гражданами», - отметили в партии.

Еще одним событием Съезда стала презентация официального гимна партии. В основу произведения легли идеи справедливости, верховенства закона, порядка и ответственности. Гимн впервые прозвучал для делегатов III внеочередного Съезда и стал новым символом партии. Представленные на Съезде цифровые решения стали частью курса партии на модернизацию организационных процессов, развитие современных каналов взаимодействия с гражданами и внедрение цифровых технологий в ежедневную деятельность.

#Казахстан #партия #әділет

Популярное

Все
Ради торжества справедливости
Томирис: далекая и близкая
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Марафон казахского кино
Медпункт рядом с домом
С чего начинается Родина...
«Сказки Заилийского Алатау»
Мировой опыт – в помощь исследователям
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
Золотой столп просвещения
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Магия тюльпана
Поет Ишим в многоголосье!
Нет результата? Смените методику!
Степной Ушарал меняется
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Тайна Көктемір
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Полный производственный цикл
Этностиль обретает все большую популярность
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Айбек Дадебай: «Новая Конституция должна работать в жизни л…
Партия «Әділет» обновила свой Устав под новую Конституцию
В Астане стартовал III съезд партии «Әділет»: более тысячи …
Эксперты обсудили развитие ИИ и цифровой экономики Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]