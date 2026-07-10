III съезд «Әділет» завершился принятием ключевых организационных решений

III внеочередной Съезд партии «Әділет» стал площадкой не только для принятия ключевых политических решений, но и для презентации новых цифровых решений, направленных на развитие современных форм взаимодействия с гражданами и повышение эффективности партийной деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии
Представленные сервисы являются частью последовательной работы по созданию Единой цифровой платформы партии, которая будет развиваться поэтапно, объединяя цифровые инструменты для граждан, членов партии и партийных органов. Одним из первых решений стал единый механизм доступа к цифровым сервисам партии.
Сегодня заявление на вступление в партию осуществляется посредством QR-кода, через портал eGov, а также приложения банков, поддерживающих соответствующий сервис. Это позволяет обеспечить простой, удобный и безопасный доступ к данной услуге. В рамках Съезда также представлены интеллектуальные цифровые помощники, разработанные на базе технологий искусственного интеллекта. Они могут предоставлять информацию о программе партии, разъяснять порядок вступления, отвечать на наиболее распространенные вопросы и помогать пользователям ориентироваться в цифровых сервисах.
Взаимодействие с пользователями будет сопровождать фирменный цифровой маскот партии и автоматизированные чат-боты. Еще одним элементом создаваемой цифровой экосистемы станет личный кабинет члена партии. Он призван объединить в одном интерфейсе основные цифровые сервисы, обеспечить доступ к партийной информации, уведомлениям, документам и другим инструментам взаимодействия.
По мере развития платформы его функциональные возможности будут расширяться. Кроме того, партия приступила к тестированию цифрового штаба – специализированного рабочего пространства для координации деятельности партийных органов. Решение предназначено для организации совместной работы, контроля исполнения задач и повышения эффективности взаимодействия между центральным аппаратом и региональными филиалами.
Представленные на Съезде цифровые решения отражают курс партии на последовательную цифровую трансформацию организационных процессов. По мере развития они будут интегрироваться в Единую цифровую платформу «Әділет.365», которая создается как современная цифровая среда для взаимодействия граждан с партией, поддержки внутренних процессов и внедрения новых интеллектуальных сервисов. «Современные технологии должны делать процессы проще и понятнее для людей. Поэтому партия внедряет цифровые сервисы как во внутреннюю работу, так и в коммуникацию с гражданами», - отметили в партии.
Еще одним событием Съезда стала презентация официального гимна партии. В основу произведения легли идеи справедливости, верховенства закона, порядка и ответственности. Гимн впервые прозвучал для делегатов III внеочередного Съезда и стал новым символом партии. Представленные на Съезде цифровые решения стали частью курса партии на модернизацию организационных процессов, развитие современных каналов взаимодействия с гражданами и внедрение цифровых технологий в ежедневную деятельность.