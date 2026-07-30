Представители ОСДП обсудили вопросы здравоохранения с медиками Зеренды

Партии
Дана Аменова
специальный корреспондент

После основной части встречи состоялась сессия вопросов и ответов

Фото: ОСДП

Представители Общенациональной социал-демократической партии провели встречу с коллективом Центральной районной больницы поселка Зеренда Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz

В обсуждении приняли участие около 30 медицинских работников. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития системы здравоохранения, защиты трудовых прав медицинских работников и социальной политики.

Представители партии ознакомили участников с основными положениями своей программы, а также выслушали предложения и вопросы медицинского сообщества. По их словам, озвученные инициативы планируется систематизировать для дальнейшего рассмотрения.

Встречу открыл кандидат в депутаты Курултая Ілияс Жанғали. В своем выступлении он отметил важность открытого обсуждения проблем, с которыми ежедневно сталкиваются медицинские работники.

Председатель партии, кандидат в депутаты Курултая Асхат Рахимжанов поблагодарил коллектив больницы за работу и представил предложения, касающиеся финансирования здравоохранения, реформирования системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), расширения государственных гарантий и повышения доступности лекарственного обеспечения.

О предложениях в сфере развития первичной медико-санитарной помощи рассказала кандидат в депутаты Курултая Ару Алшынбай. Она также представила инициативы, направленные на совершенствование системы социальной поддержки медицинских работников, включая вопросы правового статуса, социальных гарантий, оплаты труда и условий работы.

После основной части встречи состоялась сессия вопросов и ответов. Медицинские работники обсудили с представителями партии кадровый дефицит, высокую профессиональную нагрузку, уровень оплаты труда, обеспечение лекарственными средствами и условия работы в городских и сельских медицинских учреждениях.

Среди поднятых вопросов были:

- Трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты при поступлении в резидентуру после окончания обучения. Участники обсудили возможные меры по увеличению числа государственных грантов и повышению доступности последипломного образования.

- Нехватка врачей в сельских медицинских учреждениях. В ходе дискуссии были рассмотрены возможные механизмы привлечения и закрепления специалистов в сельской местности.

В завершение встречи участники отметили важность регулярного диалога между представителями медицинского сообщества и государственными институтами по вопросам развития системы здравоохранения и совершенствования условий труда медицинских работников.

 

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