Национальные теледебаты с участием семи политических партий начались в Казахстане

Партии
Дана Аменова
специальный корреспондент

Зрители смогли увидеть подготовку к началу политической дискуссии

По инициативе Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» на новой медиаплощадке в Алматы стартовали Национальные теледебаты с участием политических партий, принимающих участие в выборах депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz 

Политические дебаты транслируются в прямом эфире на национальном телеканале Qazaqstan и на его официальных страницах в социальных сетях.

В преддверии Национальных теледебатов был организован специальный эфир, в рамках которого зрители смогли увидеть подготовку к началу политической дискуссии.

Во время эфира политические эксперты рассказали о значении теледебатов и дали оценку общественно-политической важности выборов депутатов Курултая, которые впервые проводятся после конституционных реформ в Казахстане. В студии Sky медиаплощадки они обсудили предвыборные программы политических партий.

Тем временем представители семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, прибыли на медиаплощадку на специальных автобусах. Делегации каждой партии тепло встретили сторонники, выразив им свою поддержку. В прямом эфире зрителям показали прибытие участников, а также их настроение и подготовку перед началом дебатов.

Во время эфира также была представлена краткая информация об истории каждой партии, ее политической позиции и кандидатах, выдвинутых на выборы депутатов Курултая. Кроме того, корреспонденты провели экспресс-интервью с представителями партий, которые рассказали о своей подготовке к дебатам, главных целях и ключевых посылах, которые намерены донести до избирателей.

Политические эксперты Бахытжан Бухарбай и Женисбек Толен обсудили результаты новых политических реформ, развитие партийной системы, особенности института Курултая, изменения в законодательной системе и другие актуальные вопросы.

После того как представители всех семи партий собрались в студии теледебатов и завершили последние приготовления перед прямым эфиром, ведущие передали слово модератору Национальных теледебатов. Так началась прямая трансляция Национальных теледебатов – одного из ключевых политических событий страны.

В ходе дебатов представители семи политических партий представят свои предвыборные программы и изложат позиции своих партий по приоритетным направлениям развития Казахстана.

В теледебатах принимают участие:

Ренат Бектуров– партия «Әділет»;

Серик Егизбаев– партия «Ауыл»;

Олжас Нуралдинов– партия «Ак жол»;

Екатерина Смолякова – партия Respublica;

Ислам Сункар –Народная партия Казахстана;

ТазабекСамбетбай–Общенациональная социал-демократическая партия;

Нургуль Кадырбаева – партия «Байтақ».

На протяжении теледебатов работает специальный контакт-центр, принимающий вопросы и предложения зрителей. Направить свои вопросы можно через WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram

#партии #курултай #программы #эфир #теледебаты

Популярное

Все
Технологии чистого будущего
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Новый центр для научных проектов
13 медалей из Шэньчжэня
Повысить интерес к книге
Цифровой драйв большого спорта
Дана высокая оценка
Важен голос каждого
Первый гол Дастана в «Челси»
Литые мосты автомобильного партнерства
Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения
Новоселье в Сайраме
Обеспечить равный доступ
ИИ сразится с саранчой
Защита от паводков требует денег
Порядок – дело общее
Особый инструментарий металлургов
От концепции – к национальной стратегии
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Токаев произвел ряд назначений
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Барьер от наводнений
СКО: территория партнерства
Лето перемен
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Читайте также

Международные наблюдатели ознакомились с работой предвыборн…
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошли…
НПК провела в Алматы акцию «Вечная классика»
После старта в регионы: чем запомнился второй день предвыбо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]