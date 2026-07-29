Национальные теледебаты с участием семи политических партий начались в Казахстане

По инициативе Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» на новой медиаплощадке в Алматы стартовали Национальные теледебаты с участием политических партий, принимающих участие в выборах депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz

Политические дебаты транслируются в прямом эфире на национальном телеканале Qazaqstan и на его официальных страницах в социальных сетях.

В преддверии Национальных теледебатов был организован специальный эфир, в рамках которого зрители смогли увидеть подготовку к началу политической дискуссии.

Во время эфира политические эксперты рассказали о значении теледебатов и дали оценку общественно-политической важности выборов депутатов Курултая, которые впервые проводятся после конституционных реформ в Казахстане. В студии Sky медиаплощадки они обсудили предвыборные программы политических партий.

Тем временем представители семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, прибыли на медиаплощадку на специальных автобусах. Делегации каждой партии тепло встретили сторонники, выразив им свою поддержку. В прямом эфире зрителям показали прибытие участников, а также их настроение и подготовку перед началом дебатов.

Во время эфира также была представлена краткая информация об истории каждой партии, ее политической позиции и кандидатах, выдвинутых на выборы депутатов Курултая. Кроме того, корреспонденты провели экспресс-интервью с представителями партий, которые рассказали о своей подготовке к дебатам, главных целях и ключевых посылах, которые намерены донести до избирателей.

Политические эксперты Бахытжан Бухарбай и Женисбек Толен обсудили результаты новых политических реформ, развитие партийной системы, особенности института Курултая, изменения в законодательной системе и другие актуальные вопросы.

После того как представители всех семи партий собрались в студии теледебатов и завершили последние приготовления перед прямым эфиром, ведущие передали слово модератору Национальных теледебатов. Так началась прямая трансляция Национальных теледебатов – одного из ключевых политических событий страны.

В ходе дебатов представители семи политических партий представят свои предвыборные программы и изложат позиции своих партий по приоритетным направлениям развития Казахстана.

В теледебатах принимают участие:

Ренат Бектуров– партия «Әділет»;

Серик Егизбаев– партия «Ауыл»;

Олжас Нуралдинов– партия «Ак жол»;

Екатерина Смолякова – партия Respublica;

Ислам Сункар –Народная партия Казахстана;

ТазабекСамбетбай–Общенациональная социал-демократическая партия;

Нургуль Кадырбаева – партия «Байтақ».

На протяжении теледебатов работает специальный контакт-центр, принимающий вопросы и предложения зрителей. Направить свои вопросы можно через WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram.