Национальные теледебаты с участием семи политических партий начались в Казахстане

Зрители смогли увидеть подготовку к началу политической дискуссии
По инициативе Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» на новой медиаплощадке в Алматы стартовали Национальные теледебаты с участием политических партий, принимающих участие в выборах депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz
Политические дебаты транслируются в прямом эфире на национальном телеканале Qazaqstan и на его официальных страницах в социальных сетях.
В преддверии Национальных теледебатов был организован специальный эфир, в рамках которого зрители смогли увидеть подготовку к началу политической дискуссии.
Во время эфира политические эксперты рассказали о значении теледебатов и дали оценку общественно-политической важности выборов депутатов Курултая, которые впервые проводятся после конституционных реформ в Казахстане. В студии Sky медиаплощадки они обсудили предвыборные программы политических партий.
Тем временем представители семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, прибыли на медиаплощадку на специальных автобусах. Делегации каждой партии тепло встретили сторонники, выразив им свою поддержку. В прямом эфире зрителям показали прибытие участников, а также их настроение и подготовку перед началом дебатов.
Во время эфира также была представлена краткая информация об истории каждой партии, ее политической позиции и кандидатах, выдвинутых на выборы депутатов Курултая. Кроме того, корреспонденты провели экспресс-интервью с представителями партий, которые рассказали о своей подготовке к дебатам, главных целях и ключевых посылах, которые намерены донести до избирателей.
Политические эксперты Бахытжан Бухарбай и Женисбек Толен обсудили результаты новых политических реформ, развитие партийной системы, особенности института Курултая, изменения в законодательной системе и другие актуальные вопросы.
После того как представители всех семи партий собрались в студии теледебатов и завершили последние приготовления перед прямым эфиром, ведущие передали слово модератору Национальных теледебатов. Так началась прямая трансляция Национальных теледебатов – одного из ключевых политических событий страны.
В ходе дебатов представители семи политических партий представят свои предвыборные программы и изложат позиции своих партий по приоритетным направлениям развития Казахстана.
В теледебатах принимают участие:
Ренат Бектуров– партия «Әділет»;
Серик Егизбаев– партия «Ауыл»;
Олжас Нуралдинов– партия «Ак жол»;
Екатерина Смолякова – партия Respublica;
Ислам Сункар –Народная партия Казахстана;
ТазабекСамбетбай–Общенациональная социал-демократическая партия;
Нургуль Кадырбаева – партия «Байтақ».
На протяжении теледебатов работает специальный контакт-центр, принимающий вопросы и предложения зрителей. Направить свои вопросы можно через WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram.