Ильхан Достиев выиграл многодневную гонку «Тур Румынии»

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Заключительный этап с дистанцией 98 километров проходил в Бухаресте

Фото: Traian Olinici Sports Photographer

Гонщик казахстанской команды «Astana Qazaqstan Development Team» Ильхан Достиев одержал победу в общем зачете многодневной шоссейной велогонки «Тур Румынии», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

«Очень рад своей победе, с первых дней гонки чувствовал, что приехал сюда в хорошей форме. Рад, что довез три майки и хотел бы отметить, что вся наша команда проделала серьезную работу, за что я всем очень благодарен. Для меня это очень насыщенный сезон, буду стараться продолжать так и дальше», – сказал Ильхан Достиев.

Его напарник по команде Давиде Тонеатти занял второе место в общем зачете.

Помимо первых двух мест в общем зачете, «Astana Qazaqstan Development Team» также достигла побед в горной классификации, в классификации лучшего молодого гонщика, и стала лучшей командой многодневной гонки.

 

 

#победа #велогонка #Тур Румынии #Ильхан Достиев

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