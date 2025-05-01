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По словам Дональда Трампа, Маск может оставаться в правительстве США столько, сколько захочет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом.

При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу.

Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.