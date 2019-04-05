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Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ 4 апреля потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени, передает Rbc.ru.   

Согласно индексу, падение акций Tesla привело к тому, что состояние Маска через две минуты после начала торгов в 9:32 по нью-йоркскому времени сократилось более чем на $1 млрд, до $22,3 млрд. Производитель электромобилей отчитался накануне о рекордном снижении поставок в первом квартале.

В течение дня ситуация немного улучшилась, но Маск продолжает нести потери. По состоянию на 20:50 мск акции Tesla падают в цене более чем на 8% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires, потери Маска сократились до $674 млн.

Согласно подсчетам Bloomberg, около $10 млрд Маску приносит Tesla, еще около $13 млрд его состояния – это доля в Space Exploration Technologies Corp.

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