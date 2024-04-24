Гитару Джона Леннона выставили на торги

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Эксперты отмечают, что инструмент сохранился почти в том же состоянии, что и несколько десятилетий назад

Фото: beatles.ru

Гитару основателя и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона выставили на торги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Отмечается, что он играл на ней для альбома «Help!».

На аукционе инструмент представили впервые за 50 лет. Долгое время он считался утерянным.

Как часто бывает в таких случаях, раритет пылился на чердаке. Нынешние владельцы просто «забыли», что у них есть такой ценный экземпляр.

По информации телеканала, на этой гитаре Леннон и Харрисон играли в 1960-х. Эксперты отмечают, что инструмент сохранился почти в том же состоянии, что и несколько десятилетий назад, когда им пользовались участники The Beatles.

Лот станет хэдлайнером онлайн-аукциона Хард Рок Кафе в Нью-Йорке в конце мая. Его оценивают в сумму до 800 тысяч долларов.

 

#торги #аукцион #The Beatles #гитара #Джон Леннон

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