Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей.

Переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики. Комиссия рассматривает поступившие предложения и дает заключение. При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом Президента РК.

Вчера состоялось заседание Рес­публиканской ономастической комиссии при Правительстве РК под председательством минист­ра культуры и спорта Даурена Абаева. В мероприятии приняли участие члены комиссии, среди которых депутат Сената Мурат Бахтиярулы, депутат Мажилиса Малик Кулшар, представители научного и экспертного сообществ. В рамках заседания комиссии рассмотрены предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областей о присвоении наименований Абайской, Улытауской и Жетысуской вновь образованным областям, а также вопросы переименования отдельных находящихся в государственной собственности объектов, улиц в городах Нур-Султане, Алматы, Актобе, Караганде, Кызылорде, Костанае, Павлодаре.

– Как вы знаете, в Послании народу Казахстана Глава государства озвучил ряд административно-территориальных изменений. Все они имеют глубокие экономические обос­нования, несут колоссальный мультипликативный эффект. Но самое главное – учитывают общественное мнение. Теперь в Казахстане появятся новые регионы со своими областными центрами. В частности, город Семей станет центром новой Абайской области, Жезказган станет областным центром вновь образованной Улытауской области, аналогичные изменения кос­нутся и Алматинской области, – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

По итогам заседания членами комиссии одобрено предложение акиматов. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое направят в акиматы областей для дальнейшей работы в соответствии с законодательством. Ранее Республиканской ономас­тической комиссией уже было дано положительное заключение о переименовании города Капшагая в Кунаев.