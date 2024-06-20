Имидж ничто, форумы – все!

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Респуб­лики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации.

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, соглашение направлено на развитие цифровизации в ключевых секторах экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение казахстанского IT-экспорта; координацию реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации, а также расширение сферы влияния Казахстана на региональном уровне.

Депутаты, в общем-то, очень даже за цифровизацию, а также за обмен опытом и продвижение казахстанской IT-индустрии на международный уровень. Но, во-первых, они интересуются: какие компании этой сферы интересны зарубежным потребителям? По словам министра, есть ряд госпроектов, разработанных в рамках деятельности АО «НИТ».

– Под ключ для экспорта есть хороший пример – Smart Data Ukimet. Это платформа для аналитики данных. Есть Smart Bridge — это система, которая позволяет интегрироваться с государственными системами. Есть проект ЭПИР – это конструктор для построения веб-сайтов для государственных органов в едином формате и быстрого управления ими, – перечислил Жаслан Мадиев.

Также он рассказал о нескольких казахстанских стартапах, которые самостоятельно вышли на зарубежные рынки. К примеру, CodiPlay, который работает в восьми странах, в 300 школах.

– Программа позволяет проводить IT-обучение. Есть стартап Alaqan, который делает идентификацию по венам руки. Они уже вышли на рынок Саудовской Аравии. Там получают соответствующую лицензию. Есть стартап Jet, который уже в восьми странах работает, у них в парке 30 тысяч самокатов. Есть стартап OneFit, который в Малайзии стал одним из самых скачивае­мых приложений. Решения есть, есть что показать, – не без гордости рассказал министр.

А во-вторых, депутаты интересуются, обязательно ли проводить такой крупный масштабный международный форум в нашей стране, ведь ответ на вопрос, за чей счет сей «банкет», известен – за счет Казахстана. Депутаты встревожены, что наше традиционное гостеприимство, не имеющее, как известно, границ, может обойтись стране в копеечку.

– Глава государства запретил проведение имиджевых мероприятий в целях экономии. И в связи с этим было отменено несколько крупных международных мероприятий. Этот форум планируется провести за счет республиканского бюджета, в том числе на перелет, проживание участников форума. Почему было принято решение по проведению именно этой конференции, что она нам даст? Вы сейчас говорите, что по итогам конференции Казахстан отобь­ет затраченные деньги. На один потраченный тенге какая ожидается отдача? – спросил у главы МЦРИАП депутат Мукаш Ескандиров.

Министр Жаслан Мадиев ответ начал с увесистого аргумента:

– Я считаю, что непроведение форума приведет к репутационным потерям, – сказал он ключевую фразу, которая, видимо, должна была убедить даже самых экономически расчетливых людей. – Это очень важная для нас конференция, – добавил министр для убедительности.

А в целом, отметил он, будут упущены большие возможности для отечественной IT-индустрии продвинуться на внешние рынки. Ведь в рамках форума будет создаваться некий Центр цифровых решений, и желательно, чтобы он открылся именно в Казахстане. Об экономическом эффекте от данного мероприя­тия министр высказался без конкретики, то есть без цифр, повторив лишь, что форум предоставит хорошую возможность для наших стартапов...

Мажилис также одобрил в первом чтении поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства. Как отметила депутат Унзила Шапак, проект закона условно разделен на три блока. Это поправки в Закон «О Высшем Судебном Совете РК», связанные с совершенствованием работы Судебного жюри в связи с введением нового механизма проверки каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судь­ей было допущено грубое нарушение законности.

Второй блок касается административной юстиции.

– Судебная практика указывает на наличие системных нарушений в работе местных исполнительных органов, вызывающих обоснованные жалобы со стороны граждан и бизнеса. Административные процедуры при обращении граждан не проводятся. В этой связи предлагается Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) дополнить новой задачей по формированию единообразия административных процедур, – пояснила Унзила Шапак.

Предлагается ввести экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, что также эффективно повлияет на деятельность госорганов, особенно местных исполнительных органов.

– Ни для кого ведь не секрет, что акиматы на местах могут довлеть над судами, – отметила депутат.

Также проект усиливает роль органов юстиции и наделяет их правом отмены постановлений судебных исполнителей.

Также, согласно повестке, депутаты приняли в двух чтениях закон по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с сопутствующими ему поправками в Налоговый кодекс, инициированными парламентариями. Новым законом предлагается отменить налог на использование ООПТ. Как пояснил руководитель рабочей группы Едил Жанбыршин, это будет способствовать привлечению большего числа посетителей таких территорий, развитию экотуризма и повышению экологической грамотности граждан. Нововведением также расширяются возможности проведения научных исследований на природных территориях, что важно для сохранения биоразнообразия и экосистем. При этом оплата услуг, оказываемых туристам, сохраняется.