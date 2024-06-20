Имидж ничто, форумы – все! Статьи 20 июня 2024 г. 3:32 87 Лаура Тусупбекова Казахстан проведет Азиатско-Тихоокеанскую конференцию по цифровой инклюзии. Но какова будет отдача от этого мероприятия? фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации. Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, соглашение направлено на развитие цифровизации в ключевых секторах экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение казахстанского IT-экспорта; координацию реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации, а также расширение сферы влияния Казахстана на региональном уровне. Депутаты, в общем-то, очень даже за цифровизацию, а также за обмен опытом и продвижение казахстанской IT-индустрии на международный уровень. Но, во-первых, они интересуются: какие компании этой сферы интересны зарубежным потребителям? По словам министра, есть ряд госпроектов, разработанных в рамках деятельности АО «НИТ». – Под ключ для экспорта есть хороший пример – Smart Data Ukimet. Это платформа для аналитики данных. Есть Smart Bridge — это система, которая позволяет интегрироваться с государственными системами. Есть проект ЭПИР – это конструктор для построения веб-сайтов для государственных органов в едином формате и быстрого управления ими, – перечислил Жаслан Мадиев. Также он рассказал о нескольких казахстанских стартапах, которые самостоятельно вышли на зарубежные рынки. К примеру, CodiPlay, который работает в восьми странах, в 300 школах. – Программа позволяет проводить IT-обучение. Есть стартап Alaqan, который делает идентификацию по венам руки. Они уже вышли на рынок Саудовской Аравии. Там получают соответствующую лицензию. Есть стартап Jet, который уже в восьми странах работает, у них в парке 30 тысяч самокатов. Есть стартап OneFit, который в Малайзии стал одним из самых скачиваемых приложений. Решения есть, есть что показать, – не без гордости рассказал министр. А во-вторых, депутаты интересуются, обязательно ли проводить такой крупный масштабный международный форум в нашей стране, ведь ответ на вопрос, за чей счет сей «банкет», известен – за счет Казахстана. Депутаты встревожены, что наше традиционное гостеприимство, не имеющее, как известно, границ, может обойтись стране в копеечку. – Глава государства запретил проведение имиджевых мероприятий в целях экономии. И в связи с этим было отменено несколько крупных международных мероприятий. Этот форум планируется провести за счет республиканского бюджета, в том числе на перелет, проживание участников форума. Почему было принято решение по проведению именно этой конференции, что она нам даст? Вы сейчас говорите, что по итогам конференции Казахстан отобьет затраченные деньги. На один потраченный тенге какая ожидается отдача? – спросил у главы МЦРИАП депутат Мукаш Ескандиров. Министр Жаслан Мадиев ответ начал с увесистого аргумента: – Я считаю, что непроведение форума приведет к репутационным потерям, – сказал он ключевую фразу, которая, видимо, должна была убедить даже самых экономически расчетливых людей. – Это очень важная для нас конференция, – добавил министр для убедительности. А в целом, отметил он, будут упущены большие возможности для отечественной IT-индустрии продвинуться на внешние рынки. Ведь в рамках форума будет создаваться некий Центр цифровых решений, и желательно, чтобы он открылся именно в Казахстане. Об экономическом эффекте от данного мероприятия министр высказался без конкретики, то есть без цифр, повторив лишь, что форум предоставит хорошую возможность для наших стартапов... Мажилис также одобрил в первом чтении поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства. Как отметила депутат Унзила Шапак, проект закона условно разделен на три блока. Это поправки в Закон «О Высшем Судебном Совете РК», связанные с совершенствованием работы Судебного жюри в связи с введением нового механизма проверки каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности. Второй блок касается административной юстиции. – Судебная практика указывает на наличие системных нарушений в работе местных исполнительных органов, вызывающих обоснованные жалобы со стороны граждан и бизнеса. Административные процедуры при обращении граждан не проводятся. В этой связи предлагается Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) дополнить новой задачей по формированию единообразия административных процедур, – пояснила Унзила Шапак. Предлагается ввести экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, что также эффективно повлияет на деятельность госорганов, особенно местных исполнительных органов. – Ни для кого ведь не секрет, что акиматы на местах могут довлеть над судами, – отметила депутат. Также проект усиливает роль органов юстиции и наделяет их правом отмены постановлений судебных исполнителей. Также, согласно повестке, депутаты приняли в двух чтениях закон по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с сопутствующими ему поправками в Налоговый кодекс, инициированными парламентариями. Новым законом предлагается отменить налог на использование ООПТ. Как пояснил руководитель рабочей группы Едил Жанбыршин, это будет способствовать привлечению большего числа посетителей таких территорий, развитию экотуризма и повышению экологической грамотности граждан. Нововведением также расширяются возможности проведения научных исследований на природных территориях, что важно для сохранения биоразнообразия и экосистем. При этом оплата услуг, оказываемых туристам, сохраняется. #конференция #Азиатско-Тихоокеанская конференция #цифровая инклюзия