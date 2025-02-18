Инфляция в январе ускорилась в 14 регионах Казахстана – Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В январе годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка

Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 14 регионах, в 6 - осталась неизменной. Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в январе выросли до 5,8% г/г (в декабре 2024 года – 5,5%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), минимальный – в Туркестанской области (3,3%).

Темп роста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 8,4% г/г (в декабре 2024 года – 8,3%).

Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,1%), минимальное – в Павлодарской области (5,7%).

Цены на платные услуги в январе ускорили темп роста до 13,8% г/г (в декабре 2024 года – 13,3%).

Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (17,8%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,3%).

При этом, рост месячной инфляции по стране составил в январе 1,1%.

Напомним, ранее стало известно, что в годовом исчислении инфляция составила 8,9%, при этом сильнее всего подорожали услуги сотовой связи и коммунальные тарифы.