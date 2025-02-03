Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены

Основной вклад в инфляцию внесли продукты питания, с ростом цен на картофель (16,4%) и капусту (8,8%), а также повышение стоимости платных услуг и бытовых товаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В годовом исчислении инфляция составила 8,9%, при этом сильнее всего подорожали услуги сотовой связи и коммунальные тарифы.

В январе 2025 года индекс потребительских цен в Казахстане составил 1,1%. Цены на продовольственные товары увеличились на 1,4%, платные услуги — на 1,1%, а непродовольственные товары — на 0,6%. В частности, картофель подорожал на 16,4%, капуста на 8,8%, а чеснок на 6,4%. В то же время, гречневая крупа подешевела на 1,5%.

Цены на коммунальные услуги также выросли, например, оплата за домофон увеличилась на 4,1%, а стоимость отопления на 2,2%. В области непродовольственных товаров отмечено повышение цен на бытовую технику и автомобили.

Самый высокий рост цен зафиксирован в Атырауской области (2,2%), а самый низкий в Алматы и Туркестанской области (0,7%).

В годовом исчислении инфляция составила 8,9%.

Тарифы на коммунальные услуги, такие как холодная вода и электроэнергия, значительно возросли. В то же время, некоторые продукты, например, крупа гречневая и лимоны, стали дешевле.