Инфляция будет снижаться

В нынешнем году планируется принять восемь решений по базовой ставке. Основываться они будут на анализе текущей ситуации в экономике и прогно­зах макропоказателей, пояснили в Национальном банке РК в ответе на запрос «Казправды».

Напомним: обновление прогнозов ключевых экономических показателей проводится финансовым учреждением четырежды в год. Согласно последним, в 2024-2025 годах инфляция продолжит замедляться.

«При дальнейшем замедлении инфля­ции в 2024 году Национальный банк будет рассматривать целесообразность продолжения цикла осмотрительного плавного снижения ставки.

В первую очередь он будет учитывать динамику инфляции и риски ее отклонения от прогнозов НБК. Существует ряд рисков, при реализации которых инфляция может сформироваться выше прогнозов. Среди них можно выделить усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, возможный рост цен на продовольствие ввиду эффекта низкого урожая в 2023 году, а также вторичные эффекты от повышения регулируемых цен.

В этих условиях реализация данных рисков может потребовать поддержания достаточно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перс­пективе для достижения цели в 5%».

В прошлом году Национальный банк уточнил среднесрочную цель по инфля­ции на уровне 5%, и для снижения ее уровня в течение восьми месяцев удерживал базовую ставку на уровне 16,75%. Такая ограничительная политика, как отмечает финрегулятор, вкупе с эффектом высокой базы 2022-го и мерами Правительства, дает осязае­мые результаты.

Так, инфляция со своего пикового значения в 21,3% (в феврале) замедлилась до 10,3% в ноябре 2023 года, то есть более чем вдвое. Согласно прогно­зу Нацбанка, инфляция перейдет в зону однозначных значений, то есть опустится ниже 10%, уже в ближайшее время.

Позитивная динамика инфляционных процессов во втором полугодии 2023 года позволила Национальному банку постепенно снизить базовую ставку на 100 базисных пунктов – до 15,75% (28 августа – до 16,5%, 9 октября – до 16%, 27 ноября – до 15,75%).

Заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин на одном из последних заседаний Правительства сообщил, что снижается роль продовольственного и непродовольственного факторов при росте вклада сервисного компонента. В структуре платных услуг за последние месяцы наибольший рост цен отмечался на тарифы ЖКХ, Интернет и авиаперелеты.

Как уточнили в Нацбанке, в части борьбы с инфляцией совместные усилия Правительства и Национального банка координируются в рамках комплекса мер, предусматривающего реализацию 90 мероприятий оперативного и среднесрочного характера.

Если усилия Нацбанка направлены на проведение дезинфляционной денежно-­кредитной политики, то меры Правительства преимущественно нацелены на стимулирование предложения на потребительских рынках через расширение льготного финансирования, налоговые стимулы, реализацию инвестиционных проектов в области хранения продовольствия, создание и расширение производств, улучшение логистики, контроль ценообразования, а также антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Помимо этого, работа по координации усилий реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Национальным банком, Правительством и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Важными компонентами этого документа является работа над повышением качества бюджетного планирования и предсказуемости государственных доходов и расходов посредством обеспечения консолидации государственных финансов, строгого соблюдения контрциклических бюджетных правил, повышения эффективности налогового администрирования, расширения налоговой базы и сокращения теневой экономики.

Немаловажное значение имеет также совместная работа Национального банка и Правительства по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию кривой доходности, которая отражает ожидания рынка и является ориентиром для инвесторов.

«Замедление инфляции с максимального значения 21,3% в феврале до 10,3% в ноябре является, в том числе, результатом принятых Национальным банком мер и демонстрирует их эффективность вкупе с мерами Правительства. Текущая динамика годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозами НБ РК на 2023 год (9,3–10,3%), что является позитивным фактором в контексте достижения таргета по инфляции в 5% в среднесроч­ной перспективе.

Без учета прямого эффекта от повышения тарифов ЖКХ и планируемого повышения НДС в 2025 году – единоразовых процессов, на которые Нацбанк не реагирует базовой ставкой, – достижение среднесрочной цели в 5% ожидается в 2025 году», – так прокомментировали в НБ РК результативность действий по сдерживанию инфляции в ушедшем году.

Тем не менее, как отмечает финрегулятор, все еще предстоит значительная работа для стабилизации инфляции около целевого значения 5%. Для этого необходимо придерживаться умеренно жесткой денежно-кредитной политики, принимать своевременные и независимые решения в случае отклонения динамики инфляции от прогнозной траектории.