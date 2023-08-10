Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»

– Некоторые эксперты называют этот документ либеральным, а его формулировки обтекаемыми. Ерлан Бияхметович, на Ваш взгляд, насколько эффективно будет работать закон, ведь предполагалось, что он должен создать правила игры для обширного и значимого сегодня рынка онлайн-рекламы, блогеров, инфлюенсеров?

– Мы должны понимать, что появляющиеся новые общественные и экономические явления, такие как социальные сети, создают новую общественно-политическую реальность. Появляется множество людей, которые посредством онлайн-платформ реализуют свои духовные и экономические потребности, влияют на общественное мнение, становятся субъектами экономической деятельности.

Бесспорно, социальные сети стали мотором демократизации общественно-политических процессов во всем мире, и в Казахстане в том числе. Посредством Facebook, например, власть становится ближе к народу, принимаемые решения становятся более открытыми и прозрачными. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что социальные сети также создают определенные риски пропаганды насилия, экстремизма и сепаратизма, рекламы финансовых пирамид и тому подобное. Государство должно защитить своих граждан именно от этих реальных опасностей, идущих из виртуальной среды.

Мировое сообщество давно и системно, на законодательном уровне регулирует правоотношения в онлайн-сфере. Если в процессе технологического развития появляются новые общественные отношения и виды экономической деятельности, государство обязано создать механизмы их регулирования. Это аксиома.

Казахстан этим и занимается. Принятый закон соответствует всем международным нормам. При его разработке члены рабочей группы взаимодействовали со многими экспертами в данной сфере, каждая статья горячо обсуждалась, в том числе с пользователями социальных сетей, с теми, кого этот закон коснется непосредственно. И только после обсуждения, формирования общей позиции статьи выносились на повестку рабочей группы.

Закон создает условия для созидательного развития онлайн-платформ в нашей стране. Он в состоянии эффективно регулировать общественные отношения в сфере онлайн-платформ. Но мы должны понимать, что проживаем во времена перманентных и быстрых перемен. Депутаты всегда держат руку на пульсе общественных потребностей, и, если будет необходимость, законодательный орган совместно с гражданским обществом сможет чутко реагировать на новые граж­данские запросы.

– Изучалась ли при разработке закона правоприменительная практика в этой сфере в странах, где уже есть законодательное регулирование дея­тельности онлайн-платформ и онлайн-рекламы? С какими проблемами чаще всего там сталкиваются?

– Хочу отметить, что при разработке любого законопроекта перед его внесением в Мажилис предварительно делается подробный анализ международного опыта, проводятся консультации с различными экспертами и практиками в той или иной сфере. И на этот раз рабочая группа и специалисты аппарата Мажилиса Парламента, конечно же, подробно изучали международный опыт.

Могу поделиться некоторыми аспектами опыта государственного регулирования в странах Евросоюза, которые, не отрицая положительные стороны развития онлайн-платформ, видят риски и угрозы в неконтролируемой деятельности соцсетей. Для ограждения собственных граждан от пропаганды насилия и экстремизма, от буллинга они идут на меры системного упреждения.

Смотрите: такие крупные страны Европы, как Германия и Франция, приняли законы, в той или иной мере регулирующие деятельность онлайн-платформ.

Еще в октябре 2017 года в Германии вступил в силу закон, накладывающий большие штрафы на интернет-компании за несвоевременное удаление сообщений, разжигающих вражду и ненависть. Согласно этим нормам, Facebook, Twitter и другие онлайн-сервисы с превышающей два миллиона человек аудиторией в Германии должны удалять ксенофобские посты и комментарии в течение 24 часов с момента поступления жалобы. При отсутствии должной реакции со стороны администрации сервисов они могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов евро.

В конце декабря 2019 года Конституционный суд Франции вынес постановление, согласно которому французские власти могут сканировать социальные сети на предмет поиска неуплаченных налогов. Сотрудники таможенных и налоговых органов в целях обнаружения сокрытых доходов могут изучать аккаунты, сообщения и фотографии в соцсетях.

Также во Франции в июле 2019 года одобрили поправки, согласно которым такие технологические компании, как Facebook и Google, обязаны удалить контент, в случае если правительство Франции сочтет его «языком ненависти». От компаний требуется удалять любой контент, который подстрекает или поощряет насилие или дискриминацию на почве ненависти, расы или религии. Если платформы не удалят контент в течение этого срока, им может грозить штраф в размере до 1,25 миллиона евро.

Казахстанский закон, регулирующий деятельность онлайн-платформ, отличается большей либеральностью, взвешенностью, сдержанностью как к онлайн-платформам, так и в отношении пользователей соцсетей.

– В Казахстане и ранее проводился мониторинг онлайн-пространства на предмет противоправной информации. Как изменится госрегулирование с принятием закона?

– Да, сегодня уполномоченным органом ведется мониторинг информационного пространства. Цифры, прямо скажем, не оптимистичные.

В 2022 году выявлено 5 545 нарушений, связанных с распространением заведомо ложной информации, в том числе 279 – в социальных сетях, 5 267 нарушений с признаками мошенничества (фишинг), из них 86 – в соцсетях, 2 846 нарушений, связанных с рекламой финансовых пирамид, из них 2 585 – в соцсетях. Эта неутешительная тенденция с каждым годом растет, и ситуация усложняется. Учитывая все это, а также постоянные обращения казахстанцев по данному поводу, мы должны были создать механизмы защиты законопослушных граждан от различного рода посягательств на их жизнь, в том числе на моральное и физическое здоровье. Любая информация, доступная общественности, должна быть достоверной.

Казахстанским законодательством предусмотрены требования по распространению достоверной информации только к журналистам. В отношении иных лиц, в том числе блогеров, такого требования в законодательстве не предусмотрено. Это привело к тому, что в социальных сетях мы чаще стали сталкиваться с фейковыми материалами, буллингом, рекламой финансовых пирамид, пропагандой насилия.

В соответствии с конституционными принципами равноправия, да и просто логикой и здравым смыслом перед законами государства все граждане равны. Поэтому не только журналисты, но и пользователи соцсетей обязаны распространять только достоверную информацию. Это в первую очередь саморегуляция.

Информационное поле Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму». Согласитесь, что распространение недобросовестными гражданами фейковой информации вводит в заблуждение людей и может вызвать панику, социальную напряженность и так далее. Законом дано определение понятию «ложная информация» – это информация, не соответствующая действительности либо содержащая существенные искажения фактов, создающая ложное представление о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированная в любой форме.

Закон также регулирует порядок и размещение онлайн-рекламы. Появление онлайн-платформ привело к тому, что сформировались новые экономические отношения. Появилась форма онлайн-рекламы, люди посредством соцсетей начали продвигать и проводить различные платные курсы и так далее.

В этом ничего плохого нет, наоборот – наши граждане адаптируются к новым реалиям и пользуются плодами научно-технического прогресса. Но есть один нюанс: если гражданин занимается той или иной экономической деятельностью, он должен платить налоги. При этом размещение и распространение онлайн-рекламы осуществляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рекламе». Мы живем в правовом государстве, поэтому права всех субъектов правоотношений должны неукоснительно соблюдаться.

– Какую роль играет закон в защите прав граждан?

– Как я уже отметил, закон регулирует правоотношения не только журналистов и блогеров, но и всех пользователей онлайн-платформ. В первую очередь он направлен на получение гражданами достоверной информации, защиту их от ложной информации, в том числе запрещенной Конституцией и иными законами Казахстана.

Также законом предусмотрены права и обязанности пользователей онлайн-платформ, в том числе обязанности по неразмещению и нераспространению ложной информации и противоправного контента. Закон дает возможность нашим соотечественникам апеллировать к администраторам онлайн-платформ по тем или иным аспектам ущемления их прав и свобод. Повышается система правовой ответственности техногигантов, а также пользователей онлайн-платформ перед гражданами нашей страны.

Мы живем в очень сложные времена. Мир находится в состоянии постоянной турбулентности. В этих условиях закон направлен на защиту прав законопослушных граждан от пропаганды насилия, буллинга, политического сепаратизма, рекламы финансовых пирамид.

Как показывает практика законодательного регулирования общественных отношений стран ЕС, демократия есть четкое выполнение норм и процедур законов. Демократия – не вседозволенность, в том числе для техногигантов и пользователей онлайн-платформ. Демократия есть четкое функционирование институтов, а институты работают на основе норм и процедур.

– В законе прописано, что его нарушение «влечет ответственность, установленную законами РК». Что именно ждет недобросовестных блогеров, например, за немаркированную рекламу или недостоверный контент? Учитывая то, какие деньги блогеры получают за рекламные и спонсорские посты, не станет ли нарушение закона системным явлением, если блогеру, например, проще и дешевле заплатить штраф, чем маркировать рекламу и тем более проверять рекламодателя?

– Принятый закон рамочный, он предусматривает правовое регулирование экономической деятельности граждан внутри социальных сетей. Те лица, которые занимаются рекламой определенных товаров и услуг или сами продвигают свои финансовые или иные продукты, должны будут платить налоги. Это аксиома государственного регулирования.

Техническими вопросами реализации этих требований будут заниматься соответствующие государственные структуры, а конкретные регламенты в реализацию закона будут разрабатывать налоговые и иные органы. Думаю, по данному вопросу последуют подробные разъяснения со стороны уполномоченных органов.

– Прокомментируйте, пожалуйста, предусмотренную законом обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ. Это потребует вложения ресурсов, и не каждый собственник захочет платить.

– Два года назад был принят закон о кибербуллинге в отношении детей. Тогда тоже высказывались опасения об осложнении отношений между нашим государством и техногигантами. Однако ни одна онлайн-платформа не выразила свое недовольство.

Надо отметить, что принятый закон направлен не на блокировку социальных сетей и интернет-ресурсов, не на ущемление чьих-то прав, а наоборот, на защиту прав граждан, в том числе детей. Этот опыт находит понимание и у техногигантов, которые управляют социальными сетями. Благодаря принятому в то время Закону «О кибербуллинге» уполномоченный орган установил тесные отношения с соответствующими техногигантами и смог решить многие проблемы в этой области. На территории Казахстана уже зарегистрировано, например, представительство TikTok.

Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» позволяет казахстанской стороне дальше проводить переговоры с крупными онлайн-платформами, в том числе по вопросу продвижения государственного языка в онлайн-пространстве и по недопущению размещения противоправного контента.

На сегодняшний день представители всех онлайн-платформ, присутствующих в Казахстане, с пониманием относятся к вопросу продвижения государственного языка. Думаю, мы придем к единому мнению. Надо признать, что контент внутри соцсетей на государственном языке с каждым днем растет, и повышается потребность в том, чтобы и интерфейс также был доступен на нем. Это объективная необходимость, с которой следует считаться и техногигантам, и государству.

– Почему срок вступления этого закона в силу был определен в 60 дней со дня опубликования?

– Это время дано государственным органам, чтобы они своевременно приняли подзаконные акты, – это первое. Во-вторых, чтобы для пользователей онлайн-платформ и техногигантов была проведена разъяснительная информационная работа о введении в действие данного закона, чтобы они знали, какие новые требования Казахстан предъявляет к ним.

С начала бурного развития научно-технической революции человечество в целом и конкретные страны сталкивались с новыми общественными и экономическими реальностями и создавали законодательную базу, соответствующую состоявшейся экономической формации. Мы переживаем очередной виток стремительного развития, инновационно-технической революции в истории человечества. Развитие соцсетей создает новую социальную реальность. Они способствуют гласности принимаемых решений. И эти новые общественные явления должны законодательно регулироваться.

Любые законы принимаются, чтобы улучшать тот или иной сегмент развития общества. Законы обязаны создавать механизмы защиты граждан от грядущих нравственных угроз, угроз жизни и здоровью, укреплять инструменты сохранения территориальной целостности и устойчивости государства.

В то же время жизнь не стоит на месте, поэтому, если те или иные аспекты закона несовершенны или мешают гармоничному развитию страны, они могут быть изменены. Для этого и существует государство и государственные институты.