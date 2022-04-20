Информация как инструмент

Усиление присутствия партии «AMANAT» в информационном поле поможет сделать ее более открытой и расширить возможности для обратной связи с народом.

При партии «AMANAT» начинает работать многофункциональный пресс-центр, который призван стать одним из эффективных инструментов обратной связи с населением, повышения открытости и публичности партийцев, а также внедрения новых подходов работы со СМИ.

На прошедшем 1 марта внео­чередном съезде «AMANAT» Касым-­Жомарт Токаев обозначил основные задачи по модернизации партии, в том числе по усилению обратной связи с избирателями и повышению открытости партийцев. На это, в частности, и нацелено открытие партией своей медиаплощадки.

– Пресс-центр будет действовать в рамках концепции «Открытая партия». Он предназначен для оперативного информирования об исполнении предвыборной программы, работе депутатской фракции и реализации партпроектов. Структура станет открытым информационным центром для всех представителей СМИ. Мы планируем здесь проведение не только традиционных брифингов, пресс-конференций, но также запись подкастов, организацию дебатов, – отметил на открытии секретарь партии «AMANAT» Ринат Кертаев.

Руководитель пресс-центра при партии «AMANAT» Кымбат Кали добавила, что новая площадка станет местом обсуждения и распространения информации по актуальным вопросам партийной повестки.

Она отметила, что уникальной чертой пресс-центра будет то, что сюда на системной, регулярной основе будут приглашаться члены Правительства, депутаты Парламента. Новая медиаплощадка, как ожидается, поднимет эффективность обратной связи партии с гражданами: все запросы общества, актуальные проблемы, требующие решения задачи, о которых партийцы узнают непосредственно от казахстанцев через различные партийные структуры и каналы, будут присутствовать в информационной повестке, формируе­мой «AMANAT».

– То есть мы будем поднимать не только вопросы деятельности партии, рассказывать о том, что делает «AMANAT» и ее структурные подразделения, но и рассматривать актуальные, злободневные социально значимые проблемы, делать запросы в ответственные центральные и местные исполнительные госор­ганы, – добавила Кымбат Кали.

Также в фокусе внимания пресс-центра будут законотвор­ческие инициативы депутатской фракции партии «AMANAT», деятельность общественных советов и Республиканской общественной приемной, реализация партийных проектов и исполнение предвыборной программы.