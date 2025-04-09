Информация о недрах теперь доступна в режиме онлайн

Цифровизация,Технологии
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Об этом на 15-м горно-геологическом форуме MINEX Казахстан 2025 сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Мы реализовали в цифровом формате бесшовный процесс от подачи заявки на разведку или добычу до ее аукциона и выдачи лицензии. Важным элементом является интерактивная карта. Она содержит все участки, уже занятые под недропользование, а также позволяет размещать участки, доступные для аукционов, - пояснила спикер.

Теперь, по словам вице-министра, инвесторам тоже можно напрямую без посредников зайти на портал, выбрать нужный участок и подать заявку на участие в аукционе. Так, в январе текущего года проведены цифровые аукционы на 21 участок на 40 млн долларов инвестиций.

Оцифрован также процесс контроля за исполнением обязательств по выданным лицензиям и контрактам по твердым полезным ископаемым. Продолжает наполняться информацией запущенная в этом году Единая платформа недропользования, на которой оцифрованы 22 государственные услуги.

- На сегодня мы активно оцифровываем геологическую информацию 50-80-х годов прошлого столетия. Параллельно ведем работу по внедрению искусственного интеллекта, который позволит не только распознавать геологическую информацию, но и анализировать различные характеристики и создавать прогнозные модели о месторождениях и полезных ископаемых на территории Казахстана на основе Big Data, - рассказала Жаннат Дубирова.

Этот продукт, по ее словам, распознает до 90% информации, даже плохого качества.

Полный цикл ведомство планирует выстроить в 2026 году - обработать всю геологическую информацию и перевести данные в машиночитаемый формат. В результате Big Data будет доступна для инвесторов в удобной форме на Единой платформе недропользования.

 

#онлайн #добыча #геология #разведка #недра #MINEX

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